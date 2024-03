Körper und Geist im Einklang

Die innere Ruhe zu finden im hektischen Alltag ist oft nicht so einfach. Ein Kurzurlaub kann da Wunder wirken. Vor allem, ein Aufenthalt im SPA & GOLF Hotel das balance****S am Wörthersee. Lassen Sie sich in einem der besten Hotels in Kärnten verwöhnen. Das Gleichgewicht der Elemente Wasser, Erde, Feuer und Luft – die Balance des Wohlfühlens – entdecken Sie immer wieder im gesamten Haus. Eine großzügige Wellnesslandschaft mit sechs Saunen, FIRE & ICE mit einzigartiger Schneegrotte, Meerwasserbecken, Innen- und Außen-Infinity-Pools erwartet Sie. Im neu eingerichteten Restaurant kommt natürlich auch der Genuss nicht zu kurz. Freuen Sie sich auf herrliche Frühstücksbuffets, Mittagssnacks und köstliche Genussmenüs am Abend. Und als krönender Abschluss eines rundum gelungenen Tages wartet bereits ein kreativer Drink an der 4-E´s-Bar auf Sie.

Das Angebot

3 Nächte im Doppelzimmer Superior

Genießer-Frühstück vom Buffet

Mittagssnack

1 x 5-Gang-Genussmenü

1 x Rasul-Bad für 2 P. (50 min)

Benützung des BALANCE SPA mit beheiztem Infinity-Pool und Außenbecken, Meerwasserpool mit herrlichem Seeblick, Kaltwasserbecken, Saunalandschaft mit 4-Elemente Eventsauna, FIRE & ICE mit Schneegrotte, mehreren Saunen und Dampfbad, Ruhebereiche, Fitnessstudio

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

1. April bis 22. April und 10. Oktober bis 17. November

um 490,50 Euro für zwei Personen

um 520,50 Euro für zwei Personen

um 520,50 Euro für zwei Personen exklusive Abgaben

für jeweils 2 Personen

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

das balance****S SPA & GOLF HOTEL am Wörthersee

Winklernerstraße 68

9210 Pörtschach

Tel. (04272) 2479,

Mail: office@balancehotel.at

Web: www.balancehotel.at