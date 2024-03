Frühling direkt am Wörthersee

Direkt am Wörthersee erwartet Sie das vielfach ausgezeichnete SeeResort Barry Memle. Die ideale Lage in Velden, der kleine, aber feine Wellnessbereich sowie das vielfältige Frühstücksbuffet im großen Wintergarten mit herrlichem Seeblick erwarten Sie. Für Ihr Wörthersee-Komplett Erlebnis ist die Wörthersee-Plus-Card, mit der Sie zahlreiche Vergünstigungen rund um den See erhalten, inklusive. Freuen Sie sich auf einen entspannten Aufenthalt in den renovierten Zimmern, Appartements und Chalets (teilweise mit Seeblick und barrierefrei erreichbar). Neben kostenlosen Parkplätzen direkt am SeeResort gibt es eine E-Auto- und E-Bike-Ladestation, eine Garage für Fahrräder und Barrys Treckingbikes zum Ausleihen.

Das Angebot:

Zwei Nächte im Doppelzimmer oder Appartement mit Balkon inklusive Frühstücksbuffet mit Seeblick

Willkommensgeschenk

Parkplatz

Ermäßigter Casinoeintritt

Rundfahrt mit Tretboot

Wörthersee-Plus-Card

Nutzung von Barry Memles „Aquaworld“ mit Hallenbad, Sauna und vieles mehr

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

SeeResort Barry Memle

Klagenfurterstraße 26, 9220 Velden am Wörthersee



Tel. & WhatsApp: 0664 144 28 35

Mail: info@barry.at

Website: www.barry.at

