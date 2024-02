Versuch‘s mal mit Gemüslichkeit!

Genüssliche Bio-Veggiedays in der Bioarche tun Mensch und der Umwelt gut. Seit 38 Jahren lockt das Biolandhaus Arche vegetarische Vollwertküche aus kontrolliert biologischem Anbau. Rosalinde Tessmann, die das Biolandhaus Arche mitgegründete, war die Pionierin der Bioküche in Österreich. Heute genießt man hier neben traditioneller Kärntner Küche auch Spezialitäten mit ayurvedischen Einschlag. Im Biolandhaus Arche lässt es sich natürlich wohnen in Holz und Lehm. Hier im Görschitztal braucht es keine Fun-Parks und Bike-Trails, die Natur ist Inszenierung genug. Steine, Höhlen, Fledermausbeet, Schmetterlingswiese und sprudelnde Quellen locken zu Entdeckungen und Abenteuern. Herrlich entspannen lässt es sich danach im 90 Quadratmeter großem Wellnessbereich mit Kneipp-Einrichtungen, Dampf- und Finnischer Sauna und Infrarotkabine.

Das Angebot

2 Nächte im Panoramablick Zimmer mit Vollwert-Halbpension

Freie Nutzung des Wellnessbereichs und 10 % Rabatt auf Massagen

Wanderkarte, Biokochbuch von Rosalinde Tessmann, 1 x Zotter Blondvieschokolade.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

18. Februar bis 23. März und 4. Oktober bis 8. Dezember 2024

276,50 Euro für 2 Nächte, 385 Euro für 3 Nächte, 508 Euro für 4 Nächte, jeweils für 2 Personen

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

