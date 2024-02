Romantische Auszeit in den Nockbergen

Gönnen Sie sich eine Pause und erleben Sie einen unvergesslichen Romantikurlaub im Hotel GUT Trattlerhof in Bad Kleinkirchheim. Genießen Sie die Annehmlichkeiten eines Viersterne-Hauses und nutzen Sie die vielfältigen Aktivitäten, die Ihnen die inkludierte Sonnenschein Card und Kärnten Card (im Sommer) bieten. Weit weg von der Hektik des Alltags und umgeben von den Naturschönheiten der Kärntner Nockberge tauchen Sie in eine wundervolle Auszeit zu zweit. Erleben Sie die beeindruckende Naturlandschaft der Nockberge gemeinsam – Hand in Hand, Seite an Seite.

Und weil Liebe ja bekanntlich auch durch den Magen geht, verwöhnt Sie das Hotel GUT Trattlerhof sowie die Trattlers Einkehr mit genussvoller Kulinarik. Lassen Sie sich von regionalen Köstlichkeiten verführen, während Sie den Sonnenuntergang im wohl charmantesten GUTshof im Süden Österreichs genießen.

Das Angebot

3 Nächte im Superior DZ mit HP inkl. Nachmittagsjause

Pferdekutschenfahrt zum Hüttenrestaurant Trattlers Einkehr mit 5-Gang-Slowfood-Genussmenü (ersetzt ein Abendessen)

Testfahrt mit dem Tesla Y (ca. 4 Stunden)

Nutzung des Wellnessbereichs

inkl. Sonnenschein Card und Kärnten Card (im Sommer) für die Zeit des Aufenthalts

1 Flasche Wein als Heimreisegeschenk

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

24. Februar bis 22. März um 655 Euro und

25. bis 30. Mai und 16. Juni bi 12. Juli um 610 Euro jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel GUT Trattlerhof

Gegendtalerweg 1

9546 Bad Kleinkirchheim

Tel. (04240) 8172



Mail: hotel@trattlerhof.at

Website: www.trattlerhof.at

