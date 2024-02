Wellness mit Seeblick

Genießen Sie traumhafte Wellnesstage zum „2 für 1“-Preis im Hotel Karnerhof am Faaker See. Ein Erholungsrefugium auf 100.000 m² direkt am See lädt zum Entspannen und Relaxen ein. Bringen Sie Körper und Geist in der Karnerhof Seemotionen-Spa-Landschaft mit traumhaften, lichtdurchfluteten Wohlfühlbereichen – natürlich mit Seeblick – wieder in Einklang. Eine Panorama-Saunalandschaft mit Finnischer Sauna, Biosauna, Dampfbad, Cool Walk und ein Außenbereich mit Abkühldusche und Ruhezone mit Spa-Betten, Kuschelgrotten und Infrarotliegen machen das Wellnessglück perfekt. Für die aktiven Gäste bietet der Sport- und Yogaraum ein einmaliges, ganzjähriges Bewegungserlebnis. Der beheizte Außen-Infinitypool und das Außen-Sprudelbecken bieten traumhafte Aussichten auf den See.

Das Angebot

Drei Nächte im Comfort Zimmer inkl. Gourmet-Halbpension und Nachmittagssnack

Eine Paar-Wohlfühlbehandlung im privaten Dampfbad (50 min)

Nutzung der Wellnesslandschaft mit Infinitypool, Außen-Sprudelbecken, Saunalandschaft mit Dampfbad, Ruhebereich mit Infrarotliegen uvm.

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

14. März bis 27. April und 2. November bis 20. Dezember um 615 Euro und

27. April bis 8. Mai und 19. bis 26. Oktober um 660 Euro jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Karnerhof

Karnerhofweg 10

9580 Egg am Faaker See

Tel. (04254) 2188



Mail: hotel@karnerhof.com

Website: www.karnerhof.com

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.