Ankommen und wohlfühlen

Ein Aufenthalt im Wilfinger Thermal Biodorf Bad Waltersdorf ist Erholung pur – für Körper und Seele. Die idyllisch gelegenen Landhäuser und gemütlichen Appartements laden ein, sich rundum wohlzufühlen und alles zur Verfügung zu haben, was man für wunderbare Tage benötigt. Tauchen Sie ein in die malerische Landschaft der Oststeiermark inmitten von sanften Hügeln, grünen Weingärten, Streuobstwiesen und Lavendelfeldern. Tun Sie Ihrer Gesundheit etwas Gutes und entspannen Sie in der hoteleigenen Bade- und Saunalandschaft. Als kulinarisches Extra erwartet Sie ein reichhaltiges Frühstücksbuffet im Haupthaus des Biodorfs. Im angrenzenden Bio Thermen Hotel können Sie sich gesund verköstigen und mit exklusiven Beauty- und Therapiebehandlungen verwöhnen lassen.

Das Angebot

4 Nächte im Appartment Typ DI mit Buffetfrühstück inkl. Kräuterheilmittel nach Hildegard von Bingen

Ein Gesundheitsvortrag und zwei Trainings-Bewegungseinheit (jeweils in der Gruppe)

Pro Person eine Wildrosenöl-Gesichtsmassage inkl. einer Hand-Armpackung und zwei Hydrojet Überwassermassagen, „Fit mit Wilfinger“-Package für zu Hause

Entspannung in der hoteleigenen Therme, Bade- und Saunalandschaft

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preise:

3. bis 29. März und 4. November bis 15. Dezember um 598 Euro und

23. Juni bis 4. August 2024 um 606 Euro jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Wilfinger Thermal Biodorf

Wagerberg 126

8271 Bad Waltersdorf

Tel. (03333) 2981 0



Mail: biodorf@wilfinger-hotels.at

Website: www.wilfinger-hotels.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.