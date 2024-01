Urlaubsvergnügen im Süden der Steiermark

Schwimmen und saunieren, Rad fahren, walken, wandern: Die Lage des familiären Drei-Sterne-Hotels Birkenhof in Bad Radkersburg erfüllt alle Urlaubswünsche und lässt jeden Tag zum absoluten Wohlfühltag werden. Ein unbeschwerter Urlaubstag im Birkenhof beginnt mit einem reichhaltigen Genuss-Frühstücksbuffet und endet bei einem guten Glas Wein im nahe gelegenen Buschenschank. Was dazwischen ist, bestimmen Lust und Laune. Nur 300 Meter entfernt erwartet die Hotelgäste die Parktherme Bad Radkersburg mit ihrem wohltuenden Thermalquellwasser und einem breit gefächerten Wellnessangebot. Zuckerl: Sie kommen in den Genuss eines ermäßigten Tageseintritts und können Ihren Thermentag schon eine Stunde vor der offiziellen Öffnungszeit (8 Uhr) beginnen. Erlebnisse am Murradweg, in der Altstadt von Bad Radkersburg, in den Murauen, bei Weingütern und Buschenschänken bereichern Ihren Aufenthalt.

Das Angebot

2, 3 oder 4 Nächte im DZ mit Frühstück

Frühstück am Anreisetag (Vorreservierung)

Badetasche mit Leihbademantel

10 % Ermäßigung auf die Tageskarte für die Therme Bad Radkersburg

eine Flasche Wein pro Zimmer

Leihfahrrad und Leih-Nordic-Walking-Stöcke (Vorreservierung)

Kaffee und Kuchen im Hotelcafé

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

5. Februar bis 29. Mai 2024

249 Euro (2 Nächte)

329 Euro (3 Nächte)

419 Euro (4 Nächte)

Ausgenommen Feiertage und verlängerte Wochenenden.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Birkenhof*** Hotel Garni

Thermenstraße 8

8490 Bad Radkersburg

Tel. (03476) 24 61



Mail: info@birkenhof-radkersburg.at

Web: www.birkenhof-radkersburg.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.