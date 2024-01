Charmante Auszeit am Ossiacher See

Sie schätzen kleine, persönlich betreute Hotels? Dann werden Sie sich im Seehotel Hoffmann am Ossiacher See bestimmt wohlfühlen. Denn dieses kleine, aber feine Hotel ist zu jeder Jahreszeit ein Geheimtipp für Genießer. Ob Sie Winterwanderungen, Skitouren oder Alpinskifahren oder im Sommer ausgedehnte Radtouren oder Wanderungen unternehmen, das charmante Hotel ist das ideale „Basislager“, um nach einem aktiven und erlebnisreichen Tag in der wunderschönen Natur rund um den Ossiacher See, wieder neue Kräfte zu tanken - ob bei einem Aufguss in der herrlichen Seesauna, einem reichhaltigen Frühstück mit regionalen Schmankerln oder einem genussreichen Abendessen. Auch die vielfältigen Ausflugsmöglichkeiten in die Umgebung und die zahlreichen attraktiven Inklusivleistungen sorgen für unvergessliche Erlebnisse.

Das Angebot

3 Übernachtungen im Doppelzimmer inklusive Genuss-Halbpension

kostenlose Nutzung des Skibusses ab Haus zur Gerlitzen Bahn

Erlebniscard der Region Villach mit täglich wechselndem Programm

1 x gratis Thermentritt ins Fun&Spa Kärnten der Therme Warmbad Villach,

Nachmittags-Kuchen

Nutzung der hoteleigenen einzigartigen See-Sauna

Wander-Ausrüstung (Schneeschuhe, Leihrucksack, Nordic Walking-Stöcke)

kostenloser Rad- und Mountainbikeverleih

Badetasche mit Bade- und Saunahandtücher

Gratis W-Lan

kostenfreier Parkplatz

Gratis Benützung der S-Bahn

1 Flasche Hauswein als Geschenk

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

11. Jänner bis 4. Februar 2024: 3 Nächte ab 399 Euro für zwei Personen

5. Februar bis 10. März sowie 22. April bis 30. Mai: 3 Nächte ab 439 Euro für zwei Personen

Aufpreis für ein größeres Zimmer bzw. Zimmer mit Balkon: 20 Euro pro Nacht.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

**** Seehotel Hoffmann

Seehotel Hoffmann****

Bundesstraße Ost 7

9552 Steindorf am Ossiacher See

Tel: (04243) 8704



Mail: info@seehotel-hoffmann.at

Website: www.seehotel-hoffmann.at

