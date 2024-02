Genuss hat einen Namen: Der Raffel

Der Raffel ist weit über die Grenzen hinaus bekannt als Ort für Genießer. Im Vierstern-Hotel, Restaurant und Bistro wurde schon immer Wert auf besondere Qualität gelegt. Das zeigt sich in den modernen Doppelzimmern, die allen Komfort bieten, den man für einen erholsamen Aufenthalt benötigt. Lassen Sie sich im hauseigenem Restaurant und Bistro à la carte verwöhnen – mit durchgehend warmer Küche und auf höchstem kulinarischen Niveau, wie die zahlreichen Auszeichnungen durch das renommierte Magazin Falstaff beweisen. Die Nähe zur nur sieben Kilometer entfernten Therme Loipersdorf rundet das Angebot perfekt ab: Tagsüber in der Therme oder im Schaffelbad entspannen und abends sich genussvoll im Raffel verwöhnen lassen. Für Aktivurlauber bietet sich eine Radtour durch das Südburgenland mit seinen perfekt ausgebauten Radrouten an.

Das Angebot

2 Nächte im DZ inkl. Schlemmer-Frühstück

Zur Begrüßung ein süßer Teller am Zimmer

1 x Backhendl mit Salat oder eine vegetarische Alternative

1 x Leih-Mountainbike inkl. Radkarte

2 Stunden exklusive Nutzung von Sauna und Dampfbad

15 % Ermäßigung für die Therme Loipersdorf

Angebot gültig nur für Kleine Zeitung Club-Mitglieder.

Reisezeitraum & Preis:

9. Jänner bis 30. April 2024

Anreise Sonntag bis Mittwoch: 2 Nächte um 191 Euro, 3 Nächte um 250 Euro jeweils für zwei Personen.

Anreise Donnerstag bis Samstag: 2 Nächte um 201 Euro, 3 Nächte um 265 Euro jeweils für zwei Personen.

Buchbar auf Anfrage und nach Verfügbarkeit unter Angabe Ihrer Kundennummer.

Hotel Raffel****

Hauptplatz 6

8380 Jennersdorf

Tel. (03329) 46622



Mail: hotel@raffel.at

Website: www.raffel.at

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist bei der Auswahl der vom Kleine Zeitung Club umfassten Leistungen frei und kann diese jederzeit ändern oder einstellen. Der Kleine Zeitung Club und die im Kleine Zeitung Club angeführten Angebote/Leistungen stellen allesamt freiwillige Zusatzleistungen dar, die nicht von Ihrer Abonnementgebühr umfasst sind.