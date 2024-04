Die Zubereitung dauert ca. 60 Minuten und ist für 2–4 Personen bemessen.

Zutaten

Für den Teig

250 g Topfen

1 Ei

3 EL Mehl

3 EL Semmelbrösel

1 Pkg. Vanillezucker

3 EL Staubzucker

Für die Brösel

1 EL Butter

150 g geriebene Nüsse

100 g Semmelbrösel

Optional: Zimt, etc.

Optional: Zwetschkenröster, Erdbeersauce, o.Ä.

Zubereitung

Alle Zutaten für den Nockerlteig rasch verrühren und für 30 Minuten in den Kühlschrank stellen.

Butter in einer Pfanne schmelzen, Nüsse und Brösel anrösten und beiseitestellen. Aus dem Teig mit Esslöffeln Nockerl formen und in ein kochendes Wasser geben. Hitze sofort reduzieren und Nockerl 20 Minuten nur ziehen lassen. Abschöpfen, in den Nussbröseln wälzen.

Fertig zum Genießen!