Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

(Falls nicht anders angegeben, entsprechen die gem. § 25 (2) MedienG anzugebenden Stimmrechte den Beteiligungsverhältnissen.)

Medieninhaber: Kleine Zeitung GmbH & Co KG, 8010 Graz, Gadollaplatz 1 .

Unternehmensgegenstand: Verlagswesen, insbesondere die Herausgabe der Tageszeitung „KLEINE ZEITUNG“ und der Betrieb eines Onlinedienstes.

Geschäftsführer: Kleine Zeitung GmbH (vertreten durch die Geschäftsführer Mag. Hubert Patterer, Mag. Thomas Spann).

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG ist weiters Inhaberin von folgenden Medienunternehmen:

>> Beteiligungen: Klick hier <<

Die Kleine Zeitung GmbH & Co KG steht im Alleineigentum der Styria Media Regional GmbH, 8010 Graz, Gadollaplatz 1; Betriebsgegenstand: Medienwesen; Geschäftsführer: Mag. Markus Mair, Mag. (FH) Kurt Kribitz.

Die Styria Media Regional GmbH ist weiters Inhaberin von folgenden Medienunternehmen:

>> Beteiligungen: Klick hier <<

Die Styria Media Regional GmbH steht im Alleineigentum der Styria Media Group AG, 8010 Graz, Gadollaplatz 1; Betriebsgegenstand: Medienwesen; Vorstand: Mag. Markus Mair (Vorsitzender), Mag. (FH) Kurt Kribitz, DI (FH) Bernhard Kiener;

Aufsichtsrat: Dr. Friedrich Santner (Vorsitzender), Generaldirektor Dr. Othmar Ederer (Stellvertreter des Vorsitzenden), Mag. Petra Schachner-Kröll, Dr. Karl Schleinzer, Mag. Claudia Gigler, Michael Lohmeyer.

Die Styria Media Group AG steht zu 98,33% im Eigentum der Katholischer Medien Verein Privatstiftung, 8010 Graz, Gadollaplatz 1;

Stifter: Der Katholischer Medien Verein und die Herren Dr. Josef Heuberger, Dr. h. c. Franz Küberl und Regens Mag. Franz Josef Rauch.

Begünstigte: Der oder die Begünstigten sind vom Stiftungsvorstand zu bestimmen. Die Bestimmung hat unter Berücksichtigung des Zweckes der Stiftung ausschließlich für gemeinnützige, mildtätige oder kirchliche Zwecke zu erfolgen.

Zweck der Stiftung:

Erstens: Die Stiftung verfolgt ausschließlich gemeinnützige, mildtätige und kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung (also derzeit abgesehen von Entwicklungshilfe, überwiegend im Bundesgebiet).

Zweitens: Die Stiftung fördert aus ihren Erträgen christliche Medienarbeit, insbesondere die Bildung von Medienfachleuten, die Herstellung und Verbreitung von Medienwerken aller Art, die dem Geist der katholischen Kirche und ihrer Lehre, dem Dialog zwischen Glaube und Wissenschaft, der ökumenischen und interreligiösen Begegnung, der katholischen Soziallehre, dem Schutz der Menschenwürde und den Grundsätzen von Demokratie und Völkerverständigung dienen.

Drittens: Die Stiftung kann hilfsbedürftige Personen unterstützen.

Dem Stiftungsvorstand gehören an: Vorsitzender Generaldirektor Dr. Othmar Ederer, Stellvertreter des Vorsitzenden Dr. Friedrich Santner, Dr. Karl Schleinzer, Mag. Sieglinde Pailer.



Die Styria Media Group AG steht zu 1,67% im Eigentum des Katholischer Medien Verein, 8010 Graz, Franckstraße 21/2;

Dessen Vorstand setzt sich zusammen aus Obmann, Obmann Stellvertreter, Kassier und Schriftführer.

Obmann: Generaldirektor Dr. Othmar Ederer, Obmann Stellvertreter: Dr. Friedrich Santner, Kassier: Mag. Sieglinde Pailer, Schriftführer: Mag. Herbert Peklar MSc.



Vereinszweck:

1. Der Verein fördert christliche Medienarbeit, insbesondere die Bildung von Medienfachleuten, die Herstellung und Verbreitung von Medienwerken aller Art, die dem Geist der katholischen Kirche und ihrer Lehre, den Dialog zwischen Glauben und Wissenschaft, der ökumenischen und interreligiösen Begegnung, der katholischen Soziallehre, dem Schutz der Menschenwürde und den Grundsätzen der Demokratie und Völkerverständigung dienen.

2. Der Verein verfolgt ausschließlich gemeinnützige, caritative und/oder kirchliche Zwecke im Sinne der §§ 34 ff Bundesabgabenordnung in der jeweils gültigen Fassung.



Die Styria Media Group AG wurde schon im Jahr 1869 von einem Verein von Katholiken grundgelegt. Seither bemühen sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus vielen Ländern, Kulturen und Religionen diesen weltanschaulichen Wurzeln durch einen besonders sorgfältigen Umgang mit der Würde des Menschen - im umfassenden Sinn - gerecht zu werden. Heute gehört die Styria Media Group AG weit überwiegend (98,33%) der oben erwähnten gemeinnützigen Privatstiftung, die selbst von Gesetz wegen eigentümerloses Vermögen ist. Die restlichen 1,67% sind beim schon erwähnten Verein geblieben. Dieser Hintergrund macht die Styria Media Group AG zu einem Unternehmen, in dem Werte zählen. Er sorgt aber gleichzeitig auch dafür, dass die Styria Media Group AG selbst und ihre Tochterunternehmungen unabhängig sind, insbesondere auch von politischen Parteien, Interessensvertretungen und Kirchen.

Die Styria Media Group AG ist weiters Inhaberin von folgenden Medienunternehmen:

>> Beteiligungen: Klick hier <<

Grundlegende Richtung:

www.kleinezeitung.at ist eine von allen politischen Parteien und Interessenvertretungen unabhängige Plattform für digitale Medien. Sie steht auf dem Boden christlicher Weltanschauung, tritt für eine plurale, demokratische Gesellschaftsordnung, die Eigenständigkeit der Bundesländer und die völkerrechtliche Unabhängigkeit der Republik Österreich ein und begrüßt den europäischen Einigungsprozess.