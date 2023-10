Letzte Woche war die Expo Real.

Das ist eine große Messe für Gebäude.

Bei dieser Messe war die De-Karbonisierung ein wichtiges Thema.

Bei der De-Karbonisierung werden fossile Brenn-Stoffe durch erneuerbare Energien ersetzt.

Fossile Brenn-Stoffe sind zum Beispiel Kohle, Erd-Öl, und Erd-Gas.

Fossile Brenn-Stoffe sind schlecht für die Umwelt.

Erneuerbare Energien sind zum Beispiel Sonnen-Energie, Wasser-Kraft, Wind-Kraft.

Diese Energien schaden der Umwelt nicht.

BMW stellte bei der Expo Real ein Projekt vor.

Bei BMW werden neue Gebäude in Zukunft mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz verbessert.

Künstliche Intelligenz ist ein Computer-Programm.

Das Computer-Programm ist so geschrieben, dass der Computer wie ein Mensch denken und lernen kann.

ÖBB zeigen Bahn-Höfe der Zukunft

Die ÖBB zeigt, wie die Bahn-Höfe in Zukunft aussehen werden.

Auf den neuen Bahn-Höfen wird es Bahn-Steige geben, die im Winter nie eisig sind.

Die Park-Plätze auf den Bahn-Höfen bekommen Solar-Dächer.

Damit ist gemeint, dass auf die Dächer Solar-Anlagen gebaut werden.

Auf den Bahn-Höfen wird es Bike & Ride-Anlagen geben.

Bike & Ride heißt Rad und Fahren.

Bike & Ride-Anlagen sind Boxen, wo man sein Fahrrad abstellen kann.

Auf den Dächern der Bahn-Steige wird es Photovoltaik-Anlagen geben.

Es wird auch bepflanzte Warte-Häuschen geben.

Das heißt, auf den Warte-Häuschen werden Pflanzen gesetzt.

Kein Winterdienst mehr

Bald brauchen die Bahn-Steige in Villach keinen Winter-Dienst mehr.

Das heißt, in Zukunft muss man am Haupt-Bahnhof in Villach nicht mehr Schnee räumen.

Das sagt Claudia Brey von der ÖBB.

Die Planungen für die Arbeiten sollen noch heuer Ende des Jahres beendet sein.

Neue Überdachungen

Es werden neue Überdachungen gebaut.

Auf diesen Überdachungen werden Photovoltaik-Anlagen gebaut.

Eine Photovoltaik-Anlage macht aus der Sonne Strom.

Der Strom von den Photovoltaik-Anlagen kommt in das allgemeine Strom-Netz.

Wenn es notwendig ist, heizt dieser Strom die Bahn-Steige.

Die Bahn-Steige werden nur so viel geheizt, dass es kein Eis auf den Bahn-Steigen gibt.

Man kann trotzdem nicht im Winter mit dem T-Shirt auf dem Bahn-Steig stehen.

Durch die beheizten Bahn-Steige muss man aber nicht mehr Salz oder Roll-Splitt streuen.

In Wien gibt es schon Photovoltaik-Anlagen auf den Dächern von ein paar Bahnhöfen.

Ein neues Stadt-Viertel

Die ÖBB bauen im Westen von Villach ein neues Bahnhofs-Viertel.

Gemeinsam mit Experten für die Stadt-Entwicklung wird das neue Viertel geplant.

Im neuen Stadt-Viertel soll man Wohnen und Arbeiten können.

Auch für die Freizeit-Gestaltung soll es viele Möglichkeiten geben.

Die Bau-Arbeiten fangen im Jahr 2024 an.

Es werden 170 Wohnungen gebaut.

Auf ungefähr 27.000 Quadrat-Metern wird es günstigere und teurere Wohnungen geben.

Es gibt noch keinen Vertrag mit der Stadt Villach.

Und es gibt auch noch keinen Bebauungs-Plan.

Im Bebauungs-Plan steht, wie auf einem bestimmten Grundstück gebaut werden darf.

Im Bebauungs-Plan steht zum Beispiel, wie hoch ein Gebäude sein darf.

Wohnungen für 16.000 Bewohner

In Wien wird auch sehr viel gebaut.

In den nächsten 2 Jahren werden im Stadt-Viertel „Neues Landgut“ in Wien 500 Wohnungen fertig.

Dort gibt es auch den ÖBB Bildungs-Campus.

Die ÖBB bildet im Bildungs-Campus ihre Mitarbeiter aus.

Am Nordwest-Bahnhof in Wien wird auch gebaut.

Dort sollen in Zukunft 16.000 Menschen wohnen können.

Es soll dort auch 3 neue Schulen geben.

Ab Mitte 2024 wird mit dem Bau begonnen.