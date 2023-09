Beim großen Floh-Markt in Wolfsberg gab es in den letzten Jahren viele Besucher. Ein Floh-Markt ist ein Markt, auf dem gebrauchte Dinge verkauft werden. Bei einem Floh-Markt gibt es viele Verkaufs-Stände. Heuer hätte der große Floh-Markt am 23.9. und am 24.9.2023 stattfinden sollen. Weil es regnen soll, wurde der Floh-Markt verschoben. Das sagt Michael Kirchmeier. Kirchmeier kommt aus der Steiermark und macht jedes Jahr den Floh-Markt in Wolfsberg. Kirchmeier macht auch in der Steiermark und im Burgenland große Floh-Märkte. Der Floh-Markt in Wolfsberg ist jetzt am 21.10. und am 22.10.2023 am Markt-Gelände in Kleinedling. Am Floh-Markt wird es viele schöne Dinge geben. Das sag Kirchmeier.

Wann ist der Floh-Markt? Der Floh-Markt ist am 21.10. und am 22.10.2023.

Wo? Der Floh-Markt ist am Markt-Gelände Kleinedling.

Telefon-Nummer: 0676 934 33 59

Internet-Seite: www.megaflohmarkt.net

Die Verkäufer müssen für einen 3 Meter langen Tisch 12 Euro pro Tag bezahlen. Auf dem Tisch kann alles aufgestellt werden, was verkauft werden soll. Wenn die Verkäufer mehr Platz brauchen, müssen sie für 1 Meter Tisch 4 Euro bezahlen. Die Verkäufer können an 1 Tag oder an beiden Tagen dabei sein. Der Einlass für die Verkäufer ist von 4:00 Uhr bis 6:30 Uhr in der Früh. Die Besucher können den Floh-Markt von 6:00 Uhr bis 16:00 Uhr besuchen. Die Besucher zahlen 3,50 Euro für den Eintritt. Dafür bekommt man auch ein Getränk. Das Parken ist gratis. Kinder bis 15 Jahre müssen keinen Eintritt zahlen. Das sagt Kirchmeier. Für die Kinder wird es ein Unterhaltungs-Programm geben. Im Frühjahr 2024 soll es wieder einen großen Floh-Markt geben.