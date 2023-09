Die ÖBB bauen in Kärnten bis zum Ende des Jahres 2024 7 Photovoltaik-Anlagen. Die ÖBB sind die Österreichischen Bundes-Bahnen. Eine Photovoltaik-Anlage kann aus Sonnen-Licht Strom erzeugen.

Die Photovoltaik-Anlagen werden auf verschiedenen Dächern gebaut:

am Haupt-Bahnhof in Villach,

auf dem Postbus-Gebäude in Spittal an der Drau,

auf dem Postbus-Gebäude in Wolfsberg,

in St. Paul im Lavanttal und

in Maria Rain.

Es werden auch Freiflächen-Anlagen gebaut. Eine Freiflächen-Anlage ist eine Photovoltaik-Anlage, die auf dem Boden aufgestellt wird. In Weissenstein wird eine Freiflächen-Anlage auf einem Grund-Stück der ÖBB gebaut. In Thalsdorf bei St. Georgen am Längsee wird eine Freiflächen-Anlage auf einem Grund-Stück von einem Bauern gebaut. Dieses Grund-Stück wird noch anders benutzt. Dort wird es Freilauf-Gehege für Hühner geben. Die Photovoltaik-Anlage wird gleichzeitig Schatten für die Hühner machen.

Strom direkt für die Züge

Mit diesen 7 Photovoltaik-Anlagen sollen im Jahr 18 Gigawatt-Stunden Strom erzeugt werden. Gigawatt-Stunde ist eine Einheit, in der die Menge von Strom gemessen wird. Der Strom von den Photovoltaik-Anlagen geht gleich zu den Zügen. So können die ÖBB viel Geld sparen. Sie brauchen dann außerdem weniger Strom vom öffentlichen Strom-Netz. Das sagt Andreas Matthä. Matthä ist der Chef von den ÖBB. Aus dem öffentlichen Strom-Netz bekommen Haus-Halte und Firmen ihren Strom. Die ÖBB bauen in Obervellach außerdem ein neues Wasser-Kraftwerk. Dieses Wasser-Kraftwerk soll weitere 125 Gigawatt-Stunden Strom im Jahr erzeugen. Das neue Wasserkraft-Werk in Obervellach soll heuer im Herbst in Probe-Betrieb gehen. Mit 125 Gigawatt-Stunden kann der Rail-Jet 30.000 Mal von Villach nach Wien fahren.

ÖBB will mehr Strom selber erzeugen

Die ÖBB brauchen viel Strom für die Züge. Die ÖBB erzeugen jetzt schon mehr als die Hälfte vom benötigten Strom selbst. Die ÖBB haben Kraft-Werke, mit denen sie zusammenarbeiten. Bis jetzt haben die ÖBB nur wenige Photovoltaik-Anlagen. 1 Photovoltaik-Anlage ist am Haupt Bahnhof in Klagenfurt. Die ÖBB möchte ihre eigenen Wasser-Kraftwerke, Solar-Anlagen und Windkraft-Anlagen verbessern und vergrößern. Bis 2030 möchten die ÖBB fast den ganzen Strom selbst erzeugen.