Für die Geschwindigkeits-Beschränkung auf der Auto-Bahn gibt es laut Marlene Svazek von der FPÖ keinen Grund mehr. Svazek ist in Salzburg Landeshauptmann-Stellvertreterin und Umwelt-Referentin. Ein Referent ist für einen bestimmten Fach-Bereich zuständig. Eine Umwelt-Referentin ist für die Umwelt zuständig.

Es gibt eine Geschwindigkeits-Beschränkung, die bei schlechter Luft automatisch auf der Auto-Bahn eingeschaltet wird. Die Geschwindigkeits-Beschränkung gibt es auf der Tauern-Autobahn zwischen Salzburg und Golling. Diese Geschwindigkeits-Beschränkung gibt es seit 15 Jahren. Die Salzburger Landes-Regierung möchte die Geschwindigkeits-Beschränkung noch in diesem Jahr abschaffen. Die neuen Autos verschmutzen die Luft nicht mehr so stark. Die Luft wurde in den letzten Jahren besser. Deshalb braucht man die Geschwindigkeits-Beschränkung nicht mehr. Das sagt die salzburger Landes-Regierung.

FPÖ Kärnten ist gegen die Geschwindigkeits-Beschränkung

Auch in Tirol, Kärnten und der Steiermark gibt es Menschen, die diese Geschwindigkeits-Beschränkung abschaffen wollen. Erwin Angerer möchte, dass die Geschwindigkeits-Beschränkung abgeschafft wird. Angerer ist Chef von der FPÖ Kärnten.

Die Abgase der Autos sind weniger geworden. Deswegen gibt es für eine Geschwindigkeits-Beschränkung auf der Auto-Bahn keinen Grund. Das sagt Angerer.

Geschwindigkeits-Beschränkung seit 15 Jahren

Seit dem Jahr 2009 gibt es auf der Süd-Autobahn die Geschwindigkeits-Beschränkung bei schlechter Luft. Es gibt ein Gesetz, das heißt Immissionsschutz-Gesetz-Luft. Die Abkürzung dafür ist IG-L. Das ist ein Gesetz vom Staat Österreich. Wegen diesem Gesetz gibt es auf den Auto-Bahnen die Geschwindigkeits-Beschränkung bei schlechter Luft.

Geschwindigkeits-Beschränkung soll in Kärnten bleiben

Für Sara Schaar von der SPÖ gibt es keinen Grund, die Geschwindigkeits-Beschränkung in Kärnten abzuschaffen. Sara Schaar ist Landes-Rätin für Umwelt und Natur-Schutz. Eine Landes-Rätin ist in der Regierung für einen bestimmten Bereich zuständig. Die Geschwindigkeits-Beschränkung hilft dabei, die Luft im Norden von Klagenfurt zu verbessern. In Kärnten gibt es nur 1 Geschwindigkeits-Beschränkung bei schlechter Luft. Diese Geschwindigkeits-Beschränkung ist auf der Süd-Autobahn zwischen dem Ehrentalerberg-Tunnel und Klagenfurt-Ost.

Es wird jedes Jahr geschaut, ob man die Geschwindigkeits-Beschränkung braucht oder nicht. Seit 2009 gibt es diese Geschwindigkeits-Beschränkung auf der Auto-Bahn. Seitdem wird die Luft immer besser. Die Daten vom letzten Jahr werden gerade angeschaut. Die Daten über die Luft werden immer von 1. Mai bis zum 30. April im nächsten Jahr kontrolliert.

Weniger Abgase in der Luft

Die Firma Ökoscience (gesprochen: Ökoseiens) schaut sich die Daten der Luft an. Bei der letzten Auswertung ist herausgekommen, dass die Luft wegen der Geschwindigkeits-Beschränkung auf der Klagenfurter Nord-Umfahrung viel besser ist. Das sagt Schaar. Die Auswertung wird genau nach dem Immissionsschutz-Gesetz-Luft (IG-L) gemacht. Es gibt jedes Jahr einen Bericht, den man sich anschauen kann. Die Luft wird an einer Mess-Stelle an der klagenfurter Nord-Umfahrung gemessen.