Die Pflege-Kräfte in den Kärntner Einrichtungen werden ausgezeichnet. Seit 29. August kann man beim Vita-Pflegeaward seine Stimme abgeben. Ein Award ist eine Auszeichnung. Der Pflege-Award ist eine Auszeichnung für die Pflegerinnen und Pfleger. Bis zum 25. September kann im Internet abstimmen.

Abstimmen kann man auf dieser Internet-Seite: https://specials.kleinezeitung.at/vita-award/voting

Auf dieser Internet-Seite können Sie sich alle Pflege-Kräfte anschauen, die zur Wahl stehen. Gewinner ist die Pflege-Kraft mit den meisten Stimmen. Ende November gibt es eine Veranstaltung. Bei dieser Veranstaltung werden die Gewinner bekannt gegeben.

Viele Vorschläge

Insgesamt hat es heuer 700 Vorschläge gegeben. Jeder konnte Pflege-Kräfte für die Auszeichnung vorgeschlagen. Ein Teil der vorgeschlagenen Pflege-Kräfte ist in der Kleinen Zeitung vom 2. September zu sehen. Am 9. September wird noch ein Teil der vorgeschlagenen Pflege-Kräfte in der Zeitung zu sehen sein. Weil in der Zeitung nicht genug Platz ist, können nicht alle Pflege-Kräfte gedruckt werden. Deshalb hat die Kleine Zeitung Pflege-Kräfte ausgesucht, die in der Zeitung gedruckt werden.

Die Auswahl war schwer.

Die Kleine Zeitung hat bei der Auswahl auf ein paar Dinge geschaut:

Manche Personen wurden öfter vorgeschlagen.

Es wurde darauf geschaut, dass die Person nur 1 Mal vorgestellt wird.

Es werden Personen in der Zeitung vorgestellt, die alle wichtigen Daten ausgefüllt haben.

Für jede vorgeschlagene Pflege-Kraft muss es eine Beschreibung geben.

In der Beschreibung steht zum Beispiel, warum die Person die Auszeichnung bekommen soll.

Es werden Personen in der Zeitung vorgestellt, die einen langen Beschreibungs-Text haben.

Die Kleine Zeitung hat die Personen angerufen, die in der Zeitung gedruckt werden sollen. Die Personen wurden gefragt, ob sie einverstanden sind.

Die Kleine Zeitung dankt allen Pflege-Kräften in Kärnten. Die Pflege-Kräfte sind sehr wichtig für die Gesellschaft.

Wer unterstützt den Vita-Pflegeaward?

Der Vita-Pflegeaward wird heuer von diesen Firmen unterstützt: