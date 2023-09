Marlen und Gert Spitaler haben seit 25 Jahren mit effektiven Mikro-Organismen zu tun. Die Abkürzung für effektive Mikro-Organismen ist EM. Effektive Mikro-Organismen sind kleine Bakterien, Algen und Pilze. Diese Bakterien, Algen und Pilze kommen in der Natur vor. Effektive Mikro-Organismen sind eine Flüssigkeit. Sie werden von Marlen und Gert Spitaler gezüchtet und können dann benutzt werden. Das Mittel hilft zum Beispiel gegen Schimmel im Keller. Weil nach den Unwettern oft Wasser im Haus war, kommt der Schimmel. Marlen und Gert Spitaler geben den Betroffenen 1,5 Liter der Flüssigkeit gratis, damit es nicht so viele Schäden gibt. Wenn man die Flüssigkeit haben will, muss man vorher anrufen.

Marlen Spitaler sagt, dass die effektiven Mikro-Organismen den Schimmel nicht ganz töten. Sie helfen gegen den Geruch und helfen auch, dass der Schimmel sich nicht weiter ausbreitet. Marlen und Gert Spitaler gründeten vor 10 Jahren die Firma „EM-Spitaler“ in Maria Saal. Mit ihrer Firma verkaufen sie die EM-Produkte. Die EM Produkte können im Garten, im Haushalt und in der Land-Wirtschaft benutzt werden.

Natürliches Mittel gegen Schimmel

Gert Spitaler sagt, dass die effektiven Mikro-Organismen ganz leicht gegen Schimmel angewendet werden können. Die Flüssigkeit wird mit Wasser verdünnt und mit einer Sprühflasche auf den Schimmel gesprüht. Da die Mikro-Organismen auch in der Natur vorkommen, sind sie für die Gesundheit nicht schädlich. Wenn an einer Stelle ganz viel Schimmel ist, sollte man auch noch mit Alkohol putzen. Nur dann verschwindet der Schimmel-Geruch auch aus Kellern, die keinen Luft-Durchzug haben. Die effektiven Mikro-Organismen hat der Japaner Teruo Higa entdeckt. Higa ist Agrar-Wissenschaftler. Ein Agrar-Wissenschaftler beschäftigt sich mit der Land-Wirtschaft. Higa hat sich am Anfang der 1970er Jahre mit dem Garten-Bau beschäftigt.

Effektive Mikro-Organismen aus Japan

Marlen und Gert Spitaler kaufen die Bakterien, Algen und Pilze heute noch aus Japan. Aus den japanischen Bakterien, Algen und Pilzen machen sie dann die Flüssigkeit gegen den Schimmel. Marlen und Gert Spitaler müssen dafür bezahlen, dass sie die Ur-Mischung mit dem Namen EM1 nutzen können. Die Ur-Mischung wird mit Zuckerrohr-Melasse vermischt. Dadurch wird die Ur-Mischung wirksam gemacht. Zuckerrohr-Melasse wird aus Zucker-Rohr hergestellt. Wenn Zucker hergestellt wird, entsteht auch Melasse. Gert Spitaler sagt, dass die Herstellung der Flüssigkeit einfach und billig ist. Damit man die Mischung machen kann, braucht man ein Zertifikat und eine Lizenz. Ein Zertifikat bekommt man meistens, wenn man eine Ausbildung gemacht hat. Am Zertifikat steht, dass man etwas Bestimmtes kann. Eine Lizenz ist eine Erlaubnis, dass man das Produkt herstellen darf.

Effektive Mikro-Organismen in Österreich kaum bekannt

In Österreich gibt es nur wenige Menschen, die die effektiven Mikro-Organismen nutzen. Deshalb haben Marlen und Gert Spitaler ihre Ausbildung zum zertifizierten EM-Berater in Deutschland gemacht. Sie haben die Ausbildung bei der Firma „Emico“ in der Nähe von Köln gemacht. Marlen und Gert Spitaler möchten die effektiven Mikro-Organismen bekannter machen, indem sie sie verschenken.

Kontakt:

Wenn Sie Ihren Schimmel mit effektiven Mikro-Organismen loswerden wollen, können sie sich beim Marlen und Gert Spitaler melden. Wenn Sie vom Unwetter betroffen sind, bekommen Sie die Flüssigkeit kostenlos. Die Telefon-Nummer ist: 0650 34 42 376.