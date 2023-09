Schon seit einigen Tagen laufen die letzten Vorbereitungen für das Harley-Treffen am Faaker See. Zum Harley-Treffen kommen Motor-Räder von der Marke Harley-Davidson. Harley-Davidson ist eine Firma, die Motor-Räder baut. Das Harley-Treffen am Faaker See ist das größte Harley-Treffen in Europa. Das Harley-Treffen findet heuer zum 25. Mal am Faaker See statt. Die Marke Harley-Davidson gibt es heuer schon seit 120 Jahren. Die Harley Owners Group feiert heuer ihren 40. Geburtstag. Die Harley Owners Group ist eine Gruppe von Menschen, die eine Harley haben. Damit man bei der Harley Owners Group dabei sein kann, muss man auch einen Mitglieds-Beitrag zahlen. Mitglieder der Harley Owners Group machen zum Beispiel gemeinsam Ausflüge und sind bei Veranstaltungen dabei.

Es gibt viel zu sehen

Bei Harley-Treffen am Faaker See ist heuer viel los.

Es gibt ein Oldtimer-Zelt.

Es gibt eine „Adventure Zone".

Adventure Zone heißt auf Deutsch Abenteuer Zone.

Dort gibt es zum Beispiel Stunt-Shows.

Bei einer Stunt-Show werden gefährliche Kunst-Stücke gezeigt.

Es werden auch Harleys ausgestellt und man kann die „Pan America“-Harleys ausprobieren. „Pan America“ ist ein Modell von Harley-Davidson.

Diese Motor-Räder sind zum Beispiel auch für das Fahren im Gelände geeignet.

Die Saloon-Bar wurde neu gemacht.

Wenn es dunkel wird, gibt es Feuer-Shows.

Es gibt Flüge mit einem Hubschrauber.

Die Marke Ford ist Partner von Harley-Davidson.

Am Freitag, den 8. September, gibt es die beliebte Custom Bike-Show.

Bei einer Custom Bike-Show werden Harleys gezeigt, bei denen sehr viel umgebaut wurde.

Viele Konzerte

Es gibt ein sogenanntes „Harley-Village“. Harley-Village heißt auf Deutsch Harley-Dorf. Das Harley-Village ist 40.000 Quadrat-Meter groß. Im Harley-Village gibt es ungefähr 80 Aussteller. Es gibt auch 12 Harley-Davidson Händler aus ganz Europa. Zum Essen und Trinken gibt es 20 Gastronomie-Betriebe. Es gibt auch viele Konzerte. Insgesamt treten 25 Musiker auf. Die Konzerte sind zum Beispiel auf der Haupt-Bühne im Harley-Village, bei der Burg-Arena Finkenstein und im Arneitz Village. Auch in der Innen-Stadt von Villach wird es Konzerte geben. Die Hotels und Gast-Häuser freuen sich auf die vielen Besucher. Die Besucher geben viel Geld aus. Umwelt-Schützer sagen, dass solche Veranstaltungen schlecht für die Umwelt sind. Umwelt-Schützer sind Personen, die sich für die Umwelt einsetzen. Beispiele für Umwelt-Schutz sind: wenig mit dem Auto fahren, mehr mit dem Zug oder mit dem Fahr-Rad fahren, so wenig Müll wie möglich machen.

Straßen werden gesperrt

Während dem Harley-Treffen darf man nur in eine Richtung um den Faaker See fahren. Fahr-Zeuge mit mehr als 2 Rädern dürfen zwischen Drobollach und Faak nicht fahren. Das heißt, dass zum Beispiel Autos, Busse, Traktoren und Last-Wägen dort nicht fahren dürfen. Personen, die dort wohnen, dürfen auf der Straße fahren. Sie bekommen eine schriftliche Erlaubnis. Das gilt von 5. September um 10 Uhr bis 10. September 2023 um 10 Uhr. Am Samstag, den 9. September, wird es eine Harley-Davidson Parade geben. Die Parade beginnt um 12 Uhr. Deshalb gibt es ab 11 Uhr auf der gesamten Strecke gesperrte Straßen. Die Parade fährt vom Faaker See nach Villach, dann zum Ossiacher-See und über Rosegg wieder zurück zum Faaker See.

Wichtiges zum Harley-Treffen:

Das Harley-Treffen ist heuer zum 25. Mal am Faaker See. Das Fest-Gelände ist 40.000 Quadrat-Meter groß. Es werden 70.000 Motorrad-Fahrer erwartet. Es werden 100.000 Besucher erwartet. Es wird 150.000 Übernachtungen geben.