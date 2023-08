Das Hilfswerk schreibt am 30. August in einer Aussendung, dass in Kärnten zurzeit falsche Spenden-Sammler unterwegs sind. Im Bezirk Spittal an der Drau wurden Personen gesehen, wie sie mit Hilfswerk-Kleidung Spenden sammeln. Das Hilfswerk sagt, dass sie keine Spenden an der Haus-Türe sammeln. Das Hilfswerk sagt auch, dass diese Menschen Betrüger sind.

Es ist möglich, dass auch in anderen Bezirken in Kärnten Betrüger unterwegs sind. Wenn Sie solche Personen sehen, melden Sie es bitte der Polizei.