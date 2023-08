Die Firma „Need immersive reality“ macht es möglich, mit einer VR-Brille in Räume zu gehen. Die Abkürzung für virtuelle Realität ist VR. Es gibt so genannte VR-Brillen. Wenn man eine VR-Brille aufsetzt, schaut es so aus, als wäre man in einem Raum. Diesen Raum gibt es aber in Wirklichkeit nicht. Der Raum ist mit einem Computer-Programm auf die Brille gespeichert. In diesem Raum kann man sich auch bewegen. Rainer Edler und Thomas Mayer haben die Firma im Jahr 2016 gegründet. Edler und Mayer sind aus dem Lavant-Tal. Einige Zeit später kam Christian Stahl aus Wien dazu. Am Anfang hat die Firma fast nur Projekte gemacht. Ein Projekt ist ein zeitlich begrenztes Vorhaben mit einem bestimmten Ziel. Vor ein paar Monaten haben sie nach 3 Jahren Arbeit ihr eigenes Computer-Programm vorgestellt. Das Computer-Programm heißt „meshloader XR“. Mit dem Computer-Programm können Kunden zum Beispiel in Räume gehen, die noch nicht gebaut wurden.

Räume werden programmiert

Rainer Edler und Thomas Mayer sind im Lavant-Tal aufgewachsen. Für ihren Beruf sind beide nach Graz gezogen. Die beiden hatten dann die Idee mit den VR-Brillen. Wenn man eine VR-Brille aufsetzt, kann man in einem Raum herum gehen. Räume in der VR-Brille sind nicht echt. Das Computer-Programm baut einen Raum mit einem Plan nach. Die Idee der Firma ist, dass man ein Haus schon vor dem Bau durchgehen kann. In das Computer-Programm kann man einen Plan von einem Gebäude einspeichern. Dann kann man mit einer VR-Brille durch das Gebäude gehen. So kann man schon früh Fehler erkennen. Dann kann man diese Fehler ausbessern, bevor das Gebäude gebaut wird. So können teure Reparaturen verhindert werden. Das sagt Edler.

Das Computer-Programm kann man für 79 Euro im Jahr kaufen. Damit man das Computer-Programm benutzen kann, braucht man einen guten Computer oder eine VR-Brille. Die Firma schreibt auf ihrer Internet-Seite, mit welchen Geräten das Programm benutzt werden kann. Die Internet-Seite der Firma heißt: www.meshloader.com

Für einen passenden Computer oder eine VR-Brille muss man zwischen 2.500 und 3.000 Euro zahlen. Das sagt Edler. Das Programm kann von vielen verschiedenen Firmen genutzt werden. Zum Beispiel von einer Universität, von einem Museum oder von einer Firma, die Autos baut. Aber auch beim Haus bauen kann man das Programm verwenden. Die Firma „Need immersive reality“ ist in Graz. Einen 2. Stand-Ort der Firma gibt es in Wien.