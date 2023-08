Der Villacher Kirchtag findet heuer von 30. Juli bis 6. August 2023 statt. Der Villacher Kirchtag dauert immer 1 Woche. Der Villacher Kirchtag ist das größte Volks-Fest in Österreich. Wenn das Wetter für den Kirchtag passt, werden heuer mehr als 450.000 Besucher erwartet. Am Villacher Kirchtag gibt es mehr als 220 Markt-Stände, bei denen man unterschiedliche Dinge kaufen kann.

Jedes Jahr wird am Villacher Kirchtag sehr viel verkauft:

ungefähr 300.000 Kirchtags-Suppen,

ungefähr 190.000 Lebkuchen-Herzen,

und zwischen 300.000 und 400.000 Krüge Bier.

Viel Geld und Strom

Der Villacher Kirchtag ist eine der wichtigsten Veranstaltungen in Villach. Er bringt den Villacher Firmen auch sehr viel Geld ein. Das sagt Johann Presslinger. Presslinger ist der Projekt-Leiter vom Villacher Kirchtag. Der Villacher Kirchtag wird heuer bis zu 1 Million Euro kosten. Man braucht sehr viel Strom, damit das ganze Gelände vom Villacher Kirchtag genug Strom hat.

Kirchtag ist gut für die Brauerei

Für die Villacher Brauerei ist der Villacher Kirchtag gut. Am Kirchtag darf nämlich auch heuer nur Villacher Bier verkauft werden. Dafür hat die Villacher Brauerei einen Vertrag. Die Villacher Brauerei beliefert 120 Wirte mit ungefähr 2.000 Fässern Bier. Die Brauerei bringt auch sehr viele Bier-Krüge, Bänke und Tische. Damit es genug Bier am Kirchtag gibt, muss vorher alles genau geplant werden. Das Bier-Brauen ist teurer geworden, weil die Roh-Stoffe und der Strom teurer geworden sind. Roh-Stoffe für Bier sind zum Beispiel: Malz, Hopfen und Hefe. Die Brauerei hat aber eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach. Eine Photovoltaik-Anlage macht Strom aus der Sonne. So hat die Brauerei niedrigere Strom-Kosten.

Neben dem Villacher Fasching und dem Eishockey-Club VSV ist der Villacher Kirchtag für die Stadt Villach sehr wichtig. Das sagt der Marketing-Leiter Peter Peschel. Marketing ist ein anderes Wort für Werbung.

Viele Besucher

Die Trachten-Geschäfte sagen, dass sie mehr Besucher haben. Thomas Rettl ist der Geschäfts-Führer von einem Trachten-Geschäft. Rettl sagt, dass der Kirchtag sehr gut für sein Geschäft ist. Rettl hat heuer wieder eigene Trachten für den Kirchtag gemacht. Hubert Marko macht mit seinem Geschäft die Blumen für die Bühne. Marko macht auch noch andere Dekoration für den Kirchtag.

Viele Einnahmen

Bernhard Plasounig sagt, dass der Kirchtag für viele Betriebe gut ist. Plasounig ist der Bezirksstellen-Leiter von der WKO in Villach. Die WKO ist die Wirtschafts-Kammer Österreich. Die WKO ist die Interessens-Vertretung von den Geschäften, Firmen und Betrieben in Österreich. Die WKO hilft den Geschäften, Firmen und Betrieben. Man braucht viele Firmen, die beim Aufbauen und beim Abbauen vom Kirchtag helfen. Zum Beispiel: Elektriker, Tischler oder Lieferanten. Viele Firmen in Villach machen Schulungen oder auch Sitzungen in der Kirchtags-Woche. Die Firmen laden die Teilnehmer dann zum Kirchtag ein. Das bringt noch mehr Übernachtungen für die Hotels. Das sagt Plasounig.

Viele Übernachtungen

Zum Kirchtag gibt es viele Übernachtungen in den Hotels. In der Kirchtags-Woche gibt fast keine freien Zimmer mehr. Das sagt Georg Overs. Overs ist der Chef von der Tourismus-Region Villach. Die Tourismus-Region kümmert sich darum, dass viele Urlauber kommen. Overs sagt auch, dass jeder Kirchtags-Gast an einem Tag um die 130 Euro in Villach ausgibt.