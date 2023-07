Wann zahlt die Versicherung bei einem Hagel-Schaden am Auto? Welche Versicherung braucht man dafür?

Für einen Schaden am Auto zahlt die Versicherung den Schaden bis zu einer ausgemachten Summe. Das sagt Bernhard Fink.Fink ist der Vize-Präsident vom österreichischen Rechtsanwaltskammer-Tages. Bei Hagel-Schäden am Auto zahlt die Teilkasko-Versicherung. Der Besitzer muss aber einen Teil selbst bezahlen. Das nennt man Selbst-Behalt. Wenn man nach dem Hagel-Schaden sein Auto neu lackieren muss, dann zahlt die Teilkasko-Versicherung, dass das Auto weniger wert ist. Weil wenn das Auto lackiert wurde, ist es weniger wert. Die Haftpflicht-Versicherung zahlt keine Schäden. Wenn man einen Hagel-Schaden am Auto hat, dann braucht man eine Kasko- oder eine Teilkasko-Versicherung.

Was passiert, wenn der Hagel-Schaden zu groß ist und es keine Reparatur mehr für das Auto gibt?

Wenn die Reparatur-Kosten am Auto höher sind wie das Auto wert ist, bekommt man den Wiederbeschaffungs-Wert vom Auto. Das ist der Wert vom Auto, den es zu diesem Zeitpunkt hat. Davon werden aber noch der Wert vom Hagel-Schaden und der Selbst-Behalt abgezogen.

Was für Tipps gibt es?

Wenn man eine Versicherung für ein Auto abgeschlossen hat, dann muss man schauen, wie viel Selbst-Behalt zu zahlen ist. Der Selbst-Behalt beträgt bei einer Teilkasko-Versicherung normalerweise zwischen 150 und 300 Euro. Das sagt der Rechts-Anwalt. Von den Hagel-Schäden am Auto sollte man Fotos machen. Den Schaden soll man in der Zeit von 1 Woche der Versicherung melden.

Wenn man nicht möchte, dass das Auto repariert wird, dann bezahlt die Versicherung das Geld für den Schaden am Auto. Dann gibt es von einem Gutachter einen Kosten-Voranschlag. Der Gutachter prüft den Schaden.

Wenn ein Auto einen Hagel-Schaden hat, sollte man es aber trotzdem reparieren lassen. Weil das Auto sonst viel weniger wert ist. Außerdem zahlt die Versicherung bei einem neuen Hagel-Schaden weniger.

Eine Auto-Fahrerin hat gesagt, dass die Reparatur nach einem Hagel-Schaden an ihrem Auto bezahlt wurde. Aber nach der Reparatur hat die Frau für ihr Auto keine Vollkasko-Versicherung mehr bekommen. Es kann gut sein, dass die Versicherung den Vertrag mit der Person beendet. Das sagt Alexander Jelly. Jelly ist der Vize-Präsident von der Rechtsanwalts-Kammer in Kärnten. Er ist auch Anwalt in Villach. Es kann auch sein, dass man nach einem oder vielen Hagel-Schäden keine Vollkasko-Versicherung mehr für sein Auto bekommt. Oder die Vollkasko-Versicherung kostet viel mehr als normal.

Kann man Gebäude gegen einen Hagel-Schaden versichern lassen?

Kleine Schäden wie zum Beispiel Dellen, die an einem Haus durch den Hagel entstanden sind, werden von der Versicherung nicht bezahlt. Das sagt Jelly. Normal sind Dellen auf einem Blech-Dach nicht versichert. Weil es nur ein kleines Problem ist. Wenn es in ein Gebäude hineinregnet oder Risse auf dem Dach sind, dann muss die Versicherung aber schon dafür zahlen.

Was ist die Rettungs-Pflicht?

Der Versicherte hat eine Rettungs-Pflicht. Das bedeutet: Man muss verhindern können, dass der Schaden auftritt. Man sollte nicht nur einfach zusehen. Das sagt der Rechts-Anwalt.