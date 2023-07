Paul Reiner sagt, dass bei den Unwettern viele Dinge zusammenspielen. Seit Wochen gibt viele Nieder-Schläge. Dazu gibt es viel feuchte Luft. Dazu kommen die starke Hitze im Süden Europas und die kühlen Temperaturen im Norden. Es kommt zu unterschiedlichen Luft-Temperauren. Diese kommen zusammen. Dadurch entstehen starker Wind und schwere Gewitter. Die Gewitter werden immer schlimmer.

Wie wird es mit den Gewittern weitergehen?

Wie das Wetter in den nächsten Tagen aussieht, weiß man noch nicht. Es wird sich nicht sehr viel ändern. Es kommt noch dazu, dass die Luft und der Böden feucht sind. Das schlimmste sollte aber vorbei sein. Es kommt zu einer leichten Abkühlung mit Regen.

Wird dieser Sommer noch schön werden?

Im Moment gibt es keine sichere Wetter-Lage. Die Wetter-Vorschau sagt, dass es im diesen Augst sehr trocken wird. Die Wetter-Vorhersagen können sich schnell ändern.

Ist das ein normaler Sommer?

Im Sommer gibt es Regen und Gewitter. Der Sommer ist die Jahres-Zeit mit dem meisten Niederschlag. Im Juni hat es mehr geregnet als im Juli. Es gab im Juni weniger starke Gewitter. Heuer gab es auch schon viele heiße Tage mit Temperaturen über 30 Grad. Im Juni waren es 6 heiße Tage. Normalerweise sind es 4 ½ Tage. Auch im Juli waren es 6 Tage mit hohen Temperaturen. Normalerweise sind es 7,5 Tage. Es sind aber noch viele Tage vor uns.

Zwar gibt es Abkühlung, aber die Seen bleiben trotzdem warm. Warum?

In den vergangenen Wochen war es in der Nacht auch sehr heiß. Die Temperatur lag immer bei 18 Grad. Es gibt einen Treibhaus-Effekt. Er macht, dass die feuchte Luft zu Boden sinkt. Es kommt dann Nebel, der auch in der Nacht Böden und Seen warm macht.

Wer entscheidet über Unwetter-Warnungen?

Unwetter-Warnungen gibt es sehr kurzfristig. Das kann 15 bis ungefähr 45 Minuten vor dem Gewitter sein. Der Meteorologe kann die Wetter-Daten schon am Vortag beurteilen. Man kann der Wetter-Vorhersage aber auch nicht ganz vertrauen.