Die 2 Männer sind von 9. Juni auf 10. Juni in ein Gast-Haus eingebrochen. Die 2 Männer sind Italiener im Alter von 30 und 44 Jahren. Die Einbrecher haben in einem Lokal in Klagenfurt verschiedene elektronische Geräte gestohlen. Zum Beispiel: Musik-Boxen, Handys, Tablets und Kopfhörer. Sie haben auch Trink-Geld und Wechsel-Geld gestohlen.

Der Schaden ist sehr groß

Wie hoch der Schaden ist, kann die Polizei noch nicht sagen. Die Polizei konnte die Einbrecher über die Kopfhörer finden. Sie konnten im Internet herausfinden, wo die gestohlenen Kopfhörer waren. Die 2 Männer werden angezeigt.