First Responder sind Erst-Helfer. Sie werden mit dem Notarzt-Team gerufen. Die First Responder leisten Erste Hilfe, bis die Rettung kommt. Das sagt Dylan Morley. Morley ist der Bezirksstellen-Leiter vom Roten Kreuz in Spittal. Wichtig ist, dass die First Responder so schnell wie möglich mit den Erste-Hilfe-Maßnahmen anfangen. Selina Tscharnutter ist die neue First Responderin in Seeboden.

4 First Responder in Seeboden

Selina Tscharnutter ist 1 von 4 First Respondern in Seeboden. Darüber freut sich auch Thomas Schäfauer. Schäfauer ist der Bürger-Meister von Seeboden. Auch Bettina Thomaschütz, Anna Gatterer und Michael Gruber sind First Responder. Selina Tscharnutter bekam für ihre Arbeit einen First-Responder-Rucksack. Im Rucksack sind alle medizinischen Hilfs-Mittel, die man für die Erste Hilfe braucht. Wolfgang Rieder übergab den Rucksack. Rieder ist Bau-Leiter der Firma STRABAG. Die Firma STRABAG ist eine Bau-Firma. Auch Organisator Josef Krammer und Bürger-Meister Thomas Schäfauer waren bei der Übergabe vom Rucksack dabei.