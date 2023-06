Es gibt wieder ein Sommer-Gutscheinheft der Kärntner Familien-Karte. So können Familien gratis verschiedene Frei-Bäder besuchen. Die Kärntner Familien-Karte ist eine kostenlose Karte für Familien. Die Familien können mit dem Sommer-Gutscheinheft günstiger baden gehen. Das sagt Sara Schaar. Schaar ist die Familien-Landesrätin und von der SPÖ. Neue Angebote sind: Das Stadion-Bad in Wolfsberg, die Strand-Bäder am Klopeiner See und das Frei-Bad in Kirchbach.

Viel sparen

Die Familien sparen sich mit dem Sommer-Gutscheinheft über 500 Euro. Jede Familie kann sich bis zu 5 Hefte holen. Letztes Jahr wurden 35.000 Sommer-Gutscheinhefte ausgeben.

Auch im Internet

Die Gutscheine kann man über die Internet-Seite www.sommerspassinkaernten.at herunterladen. Die Familien-Karte gibt es für die Familien gratis. Die Familien-Karte kann man über die Internet-Seite www.kaerntnerfamilienkarte.at bestellen.

Neue Partner

In diesem Jahr gibt es neue Partner, die mit der Kärntner Familien-Karte zusammenarbeiten. Kooperations-Partner sind Menschen oder Firmen, mit denen man zusammenarbeitet. Jetzt gibt es Gutscheine für Gratis-Eintritte für 15 Strand-Bäder. Die Gutscheine gibt es für 10 verschiedene Standorte.

Viele Ermäßigungen

Das Sport-Geschäft Gigasport ist als Partner auch dabei. Im Sommer-Gutscheinheft kann man im Internet auch Ermäßigungen für den Kauf von Fahrrad-Helmen, Schutz-Ausrüstung für das Fahrrad und für das Bike-Service erhalten. So sollen mehr Leute mit dem Fahrrad fahren. Das sagt Sara Schaar. Schaar ist auch Klimaschutz-Koordinatorin. Sie setzt sich für das Klima ein.

Man muss schon bei den Kindern anfangen. Kinder sind die Zukunft. Das sagt Herwig Janz. Janz ist der stellvertetende Filial-Leiter von Gigasport in Klagenfurt. Es gibt auch viele weitere Vergünstigungen. Es gibt zum Beispiel auch für das Stadion vom SK Austria Klagenfurt.