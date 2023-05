Am 12. Mai 1998 fand der 1. Clown-Besuch statt. Die Rote-Nasen-Clowns kommen auch ins Landes-Krankenhaus Villach. Dort hört man die Rote-Nasen-Clowns 2 Mal in der Woche durch die Gänge singen.

Trost spenden

Bei ihrer Auf-Führung nehmen sie den Kindern die Angst. Die Rote-Nasen-Clowns geben den Kindern Trost und bringen sie zum Lachen. Die kranken Kinder sollen auf schöne Gedanken kommen. Das sagt Karin Nagele. Nagele ist die Programm-Leiterin der Roten Nasen in Kärnten und in Osttirol. Sie ist auch selbst als Clownin dabei.

Auf vielen Stationen

Die 10 Clown-Kollegen kommen auf die Kinder-Station und auf andere Stationen. Sie kommen auch in den Operations-Saal. Die Clowns heitern auch die Eltern auf. Die Eltern haben oft Angst um ihre Kinder. Das sagt Luise. Luise ist seit vielen Jahren Clownin und macht ihren Beruf gerne. Sie fahren auch in die Alters-Heime, in die Reha-Zentren und in die Geriatrie. In ein Reha-Zentrum kommen Menschen oft nach einer Krankheit oder Operation. Dort bekommen sie verschiedene Behandlungen, die für ihre Gesundheit gut sind. Eine Geriatrie ist ein Bereich im Kranken-Haus. Auf der Geriatrie sind sehr alte Menschen. Die Rote-Nasen-Clowns machen auch Haus-Besuche. Die Rote-Nasen-Clowns besuchen Patienten, die schon seit Monaten Hilfe brauchen.

Rote Nasen

Helfen bei:

Angst vor Operationen,

unangenehmen Untersuchungen,

langen Tage im Kranken-Haus

Sie sind in Kranken-Häusern, in Reha-Zentren und bei Haus-Besuchen.

n Villach gab es in den letzten Jahren 125.000 Besuche von den Roten Nasen.

Wer bei den Rote-Nasen-Clowns dabei sein will, braucht dazu eine Ausbildung als Schau-Spieler.

Die Roten Nasen bekommen Geld von Spenden und Unterstützern.

Ein wichtiger Beitrag der Roten-Nasen-Clowns

Man braucht die Fähigkeit, auf andere Menschen einzugehen. Die Rote-Nasen-Clowns schauen auch auf die Bedürfnisse der Patienten. Das sagt Luise. Robert Birnbacher ist stolz auf die Zusammen-Arbeit mit den Roten Nasen. Birnbacher ist der Chef von der Kinder-Abteilung im Kranken-Haus. Die Clowns leisten seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag. So soll es auch weiterhin sein.