Der Bauern-Markt in Faak am See ist ab 4. Mai 2023 geöffnet. Die Gäste können es sich am Bauern-Markt gut gehen lassen. Den Bauern-Markt in Faak am See gibt es schon seit 30 Jahren. Der Bauern-Markt wird immer von vielen Gästen besucht. Der Bauern-Markt ist von 4. Mai bis 28. September jeden Donnerstag geöffnet. Am Bauern-Markt kann man Lebens-Mittel kaufen. Man kann auch kleine Geschenke am Bauern-Markt kaufen. Die Gäste können am Bauern-Markt auch etwas essen und trinken.

Wann hat der Bauern-Markt in Faak am See geöffnet?

Der Bauern-Markt ist jeden Donnerstag von 17 Uhr bis 22:30 Uhr geöffnet. Der Bauern-Markt hat von 4. Mai bis 28. September geöffnet. Von 5. September bis 10. September gibt es aber keinen Bauern-Markt.