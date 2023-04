Veit Wakonig setzt mit seiner Partnerin Anna Pajer Gemüse im 1. Selbst-Erntefeld in Kärnten an. Veit Wakonig ist 25 Jahre alt. Anna Pajer ist 24 Jahre alt. Das Selbsternte-Feld ist in Klein-Venedig. Vor ungefähr 2 Jahren hat Wakonig mit dem Selbst-Erntefeld begonnen. Wakonig sagt, dass das Feld gut besucht ist. Das freut Wakonig sehr.

Die Ernte beginnt Mitte Mai

Das Feld ist 7.500 Quadrat-Meter groß. Das Feld ist jetzt schon 2 Mal so groß wie am Anfang. Im diesem Jahr wurden 2 Folien-Tunnel aufgebaut. Ein Folien-Tunnel schützt Gemüse vor Kälte, Regen, Hagel, Wind und Schnee. Mit den Folien-Tunneln können sie die Pflanzen früher einsetzen. Das Gemüse kann im Herbst länger geerntet werden. Manche Gemüse-Sorten wachsen in Kärnten ohne Folien-Tunnel nicht. Das sagt Anna Pajer Anna Pajer und Veit Wakonig pflanzen in ihren Gemüse-Feld Salat, Kohlrabi, Karfiol, Brokkoli und Radieschen. Diese Gemüse-Sorten können wahrscheinlich Mitte Mai geerntet werden.

Anna Pajer und Veit Wakonig beim Setzen der Pflänzchen © KK/Privat

Zwei Folientunnel sollen die heurige Saison verlängern © KK/Privat

Super für Familien

Eltern kommen gerne mit ihren Kindern auf das Feld. Das Ernten vom Gemüse macht den Kindern viel Spaß. Außerdem ist das Gemüse sehr frisch. Das sagt Anna Pajer. Pajer erzählt, dass sie Überwachungs-Kameras befestigen mussten. Manche Besucher haben Gemüse geerntet, aber nicht bezahlt. Wakonig und Pajer hoffen, dass die Menschen ehrlich sind. Heuer gibt es zum ersten Mal Brombeeren zum Ernten. Auf ihrer Facebook-Seite kann man nachschauen, welches Obst und Gemüse gerade reif ist.

Was wird man noch ernten können?

Kürbis

Strankalan

Sellerie

Lauch

Mangold

Grünkohl

viele Salat-Sorten

Tomaten

Karotten

Süß-Kartoffel

Physalis

Melanzani

Melonen

Das Gemüse wird auch nach Hause gebracht

Es gibt jetzt auch eine Gemüse-Box. Die Gemüse-Box kann man bestellen. Die Gemüse-Box wird dann von den Bauern nach Hause gebracht. Eine kleine Box kostet 15 Euro. Eine große Box kostet 20 Euro. Bestellen kann man immer, wenn Gemüse gebraucht wird. Pajer füllt die Boxen mit verschiedenen Gemüse-Sorten an. In der Box sind die Gemüse-Sorten, die gerade reif sind. Das sagt Anna Pajer.