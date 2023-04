Mit den GIS-Gebühren zahlt man dem Land Kärnten jeden Monat 5,10 Euro als Kultur-Abgabe. Damit ist die Landes-Abgabe gemeint. Ab 2024 wird die GIS-Gebühr abgeschafft. Die GIS ist das Gebühren Info Service. Die GIS-Gebühr ist ein Geld, das man für Radio und Fernsehen zahlen muss. Statt der GIS-Gebühr gibt es dann eine Haushalts-Abgabe. Diese nennt man auch Landes-Abgabe. Ob sich die Höhe der Landes-Abgabe ändern wird, weiß man aber noch nicht.

Landes-Abgabe bleibt in Kärnten fix

Wie hoch die Landes-Abgabe sein wird, muss die neue Landes-Regierung entscheiden. Dass die Landes-Abgabe in Kärnten kommen wird, ist fix. Bei den Koalitions-Verhandlungen für die neue Regierung wurde nicht über die Abschaffung der Landes-Abgabe geredet. Eine Koalition ist die Zusammen-Arbeit von verschiedenen politischen Parteien. Bei den Koalitions-Verhandlungen reden die Parteien aus, wie sie zusammenarbeiten wollen. In Vorarlberg, Oberösterreich und Niederösterreich wollen die Regierungen die Landes-Abgabe abschaffen. In Salzburg reden die Politiker auch darüber, dass sie die Landes-Abgabe abschaffen möchten. In Salzburg ist bald die Landtags-Wahl.

Geld wird für die Musik-Schulen verwendet

Im Jahr 2022 hat das Land Kärnten über die Landes-Abgabe 12,3 Millionen Euro bekommen. In Kärnten wird das Geld für die Musik-Schulen verwendet. Das Geld wird auch in Zukunft für die Musik-Schulen verwendet. In Kärnten gibt es 70 Musik-Schulen. Die Musik-Schulen haben 15.000 Schüler und über 400 Musikschul-Lehrer. Die Musik-Schulen kosten insgesamt mehr als 36 Millionen Euro im Jahr. Das Schul-Geld beträgt ungefähr 5 Millionen Euro im Jahr. Das Schul-Geld müssen die Schüler oder ihre Eltern bezahlen, damit sie in der Musik-Schule unterrichtet werden.

Ohne Landes-Abgabe wären die Musik-Schulen viel teurer

Wenn die Landes-Abgabe nicht mehr wäre, dann müssen die Schüler für die Musik-Schule viel mehr zahlen. Das sagt Andreas Schäfermeier. Andreas Schäfermeier ist der Sprecher von Landes-Hauptmann Peter Kaiser. Peter Kaiser ist auch Bildungs- und Kultur-Referent. Ein Referent ist für einen bestimmten Fach-Bereich zuständig. Ein Bildungs-Referent ist für die Bildung zuständig. Ein Kultur-Referent ist für die Kultur zuständig. Das Schul-Geld für die Musik-Schulen kostet jetzt fast 300 Euro im Halb-Jahr. Das Schul-Geld würde ohne Landes-Abgabe fast 1.200 Euro kosten. Für den Musik-Unterricht im Kinder-Garten müssen Eltern jetzt fast 100 Euro im Halb-Jahr zahlen. Der Musik-Unterricht im Kinder-Garten würde ohne Landes-Abgabe 382 Euro kosten. Das sagt das Büro von Landes-Hauptmann Peter Kaiser.

In Niederösterreich war die FPÖ verantwortlich für die Abschaffung der Landes-Abgabe. Auch in Kärnten will die FPÖ, dass die Landes-Abgabe abgeschafft wird. Es würde der Bevölkerung helfen, wenn man die Landes-Abgabe abschafft. Das sagt Erwin Angerer. Angerer ist Klub-Obmann von der FPÖ in Kärnten. Angerer sagt, dass die Musik-Schulen vom Land Kärnten bezahlt werden müssen. Die FPÖ möchte die GIS-Gebühr und die Haushalts-Abgabe abschaffen. Die FPÖ möchte auch, dass der ORF vom Geld der Bundes-Regierung bezahlt wird.