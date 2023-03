In den nächsten Tagen wird es bis zu 16 Grad haben. Weil es so warm ist, sind auch schon Pollen unterwegs. An manchen Orten blühen Hasel und Grau-Erle schon. Auf den Bergen und an kühleren Orten ist die Pollen-Belastung nicht so stark. Das sagt der Kärntner Pollen-Warndienst. Der Pollen-Warndienst sagt, wie stark die Pollen-Belastung in den nächsten 3 Tagen sein wird. Die Schwarz-Erle blüht in den Tälern schon. Durch die warmen Temperaturen sind viele Pollen in der Luft. Heuer blühen aber nur wenige männliche Erlen-Kätzchen. Deshalb ist die Belastung für allergische Menschen nicht so groß.

Die Esche blüht

Der Pollen-Flug der Esche wird immer stärker. An warmen Orten gibt es besonders viele Eschen-Pollen. Wenn man auf Eschen-Pollen allergisch ist, wird man die Pollen-Belastung merken. Auf den Bergen gibt es weniger Pollen. Es sind schon Pollen von der Eibe, der Pappel und von der Ulme in der Luft. Sogar ein paar Weiden-Pollen sind schon unterwegs. Menschen die allergisch sind, merken das aber noch nicht.