Eigentlich ist die Landtags-Wahl am 5. März. Man kann seine Stimme aber schon früher abgeben. Zum Beispiel kann man am Freitag, den 24. Feber wählen gehen. An diesem Tag muss in jeder Gemeinde ein Wahl-Lokal offen haben. Dort kann man schon vor der eigentlichen Wahl wählen. Das Wahl-Lokal muss am Vorwahl-Freitag mindestens 2 Stunden offen sein. Das Wahl-Lokal muss auf jeden Fall zwischen 18 Uhr und 19 Uhr offen sein. Die Stimmen werden aber erst am 5. März ausgezählt. Alle Wähler haben eine Wähler-Information mit der Post bekommen. Auf der Wähler-Information steht, wo man am 24. Feber und am 5. März wählen kann. Die Öffnungs-Zeiten stehen auch auf der Wähler-Information.

Wahl-Karten rechtzeitig beantragen

Wenn man am 5. März nicht zu Hause ist, kann man bis zum 1. März eine Wahl-Karte beantragen. Mit der Wahl-Karte kann man jetzt schon wählen. Es können auch 3 Vorzugs-Stimmen abgeben werden. Bis 1. März kann die Wahl-Karte schriftlich beantragt werden. Bis 3. März kann man die Wahl-Karte auch selber beim Gemeinde-Amt abholen. Dafür braucht man einen Ausweis. Auch die Wahl-Karten werden am 5. März nach dem Wahl-Schluss ausgezählt.

Drei Vorzugs-Stimmen

Wenn man Vorzugs-Stimmen vergeben will, darf man nur 3 Kandidatinnen und Kandidaten ankreuzen. Die Vorzugs-Stimmen müssen zur gewählten Partei gehören. Wenn die Vorzugs-Stimme zu einer anderen Partei gehört, ist die Vorzugs-Stimme ungültig. Es gibt eine Änderung für die Landtags-Wahl: Man kann mit der Wahl-Karte nicht mehr in jedem Wahl-Lokal in Kärnten wählen. Wer mit Wahl-Karte wählt, muss dafür sorgen, dass die Wahl-Karte bis 5. März in der Heimat-Gemeinde ist. So können die Wahl-Karten schon am Wahl-Tag mit den anderen Stimmen in der Gemeinde ausgezählt werden. Am Sonntag, den 5. März, steht das Wahl-Ergebnis dann schon fest.

Fliegende Kommission

Man weiß am 3. März, wie viele Menschen in Kärnten heuer mit Wahl-Karte wählen. Es gibt bis 1. März noch eine andere Möglichkeit. Man kann auch eine fliegende Wahl-Kommission bestellen. Die fliegende Wahl-Kommission kommt nach Hause, wenn man nicht mehr aus dem Bett aufstehen kann. Immer mehr Menschen nutzen die Brief-Wahl mit Wahl-Karte. Deshalb wird die fliegende Kommission immer weniger oft gebucht.