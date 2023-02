Bernadette de Roja wollte Model oder Tanz-Lehrerin werden. Bernadette de Roja sagt, dass sie immer gerne getanzt hat. Dann veränderte sich ihr Leben. Mit 12 Jahren wurde sie in Villach von einem Auto-Fahrer angefahren. Bei diesem Unfall wurde sie sehr schwer verletzt. Danach lag sie sehr lange im Wach-Koma. Wach-Koma heißt, dass eine Person die Augen offen hat, sich aber nicht bewegen und auch nicht sprechen kann. De Roja hatte sehr schwere Verletzungen im Kopf und saß im Roll-Stuhl. Auch ihr Kopf musste gestützt werden. Bernadette de Roja lag 2 Jahre in einem Kranken-Haus, dass sich mit ihren Verletzungen gut ausgekannt hat. Die Ärzte glaubten nicht, dass sie jemals wieder tanzen kann.

Sie wollte ihre Träume nicht aufgeben

De Roja erzählt, dass sie nun den Opern-Ball mit einem Tanz eröffnen wird. Sie ist darüber sehr glücklich. Bernadette de Roja ist 25 Jahre alt und sie studiert in Graz. Wenn der Weg für sie länger ist, dann braucht sie den Roll-Stuhl. Kleinere Strecken kann sie zu Fuß gehen. Die rechte Seite von ihrem Körper kann sie immer noch schwer bewegen. De Roja sagt, auch wenn sie eine Behinderung hat, wollte sie ihre Träume nie aufgeben. Bernadette de Roja machte im Jahr 2019 als erste Person mit einer Behinderung bei der „Miss Kärnten Wahl“ mit. Dann bekam sie einen Auftrag als Fernseh-Model in einer Werbung von Bipa.

Traum ging in Erfüllung

Sie sagte immer, dass sie gerne einmal den Opern-Ball als Debütantin eröffnen möchte. Deshalb hat sie sich als Debütantin beworben. Die Debütanten eröffnen einen Ball mit einem Tanz. Im Herbst 2022 hat sie erfahren, dass sie beim Opern-Ball tanzen darf. Sie tanzt auch am Juristen-Ball mit. Darüber freut sie sich sehr.

Sie bereitet sich auf den Opern-Ball vor

Sie macht jetzt auch ein Tanz-Training mit Tanz-Lehrer Sascha Jost. Sie macht Übungen für das Gleich-Gewicht, für ihre Ausdauer und auch für ihre Muskeln. Die Tanz-Proben in Wien haben schon angefangen. Wenn alles gut geht, wird sie den Opern-Ball eröffnen. Sie hatte sich kaum noch bewegen können. Mit großen Schmerzen beim Training hat sie wieder gehen gelernt. Nach ihrem Unfall war sie sehr verzweifelt. Jetzt hat sie ein schönes Leben. Sie möchte am Opern-Ball zeigen, dass die Menschen verschieden sind. Sie findet es gut, dass Menschen mit Behinderung in der Öffentlichkeit sind.

Am 16. Februar ist der Opern-Ball

Der Tanz von den Debütanten ist immer etwas Besonderes. Susanne Athanasiadis ist die Chefin der Marketing- und der Presse-Abteilung von der Wiener Staats-Oper. Unter Marketing versteht man Werbung. Eine Presse-Abteilung redet mit Zeitungen und Zeitschriften. Sie sagt sie freut sich, dass Bernadette de Roja mitmacht.

Die Veranstalter vom Opern-Ball sind über Andy Kainz zu Bernadette de Roja gekommen. Andy Kainz ist Tanz-Lehrer und hat bei der Fernseh-Sendung Dancing Stars mitgemacht. Andy Kainz hat mit Marika Lichter über Bernadette de Roja geredet. Über Marika Lichter ist Bernadette de Roja zum Opern-Ball gekommen. Bernadette de Roja hat sich dann für den Opern-Ball beworben. Weil sie gut tanzen kann, wurde sie aufgenommen.