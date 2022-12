Goldeck

In Kärnten wird das Angebot im Winter unterschätzt. Zum Beispiel ist das Goldeck ein sehr schönes Ski-Gebiet. Das Goldeck ist über die Auto-Bahn gut erreichbar und der Millstätter See ist auch in der Nähe. Am Goldeck kann man im Kinder-Land Rodeln und Rutschen. Man kann auch am Gipfel wandern und hat dort einen schönen Ausblick.

Das Goldeck ist ein ideales Ski,- Snowboard- & SKitourengebiet © Mag. Gert Steinthaler

Die Heidi-Alm

Heidis Schnee-Alm ist ein kleineres Ski-Gebiet und liegt in den Nock-Bergen. Im Sommer hört man die Glocken der Kühe. Im Winter hört man die Kinder beim Zauber-Teppich und beim Tubing-Bahn Wald-Slalom. Bei der Tubing-Bahn kann man mit einem Reifen die Piste hinunterfahren. Die Heidi Schnee-Alm ist ein guter Tipp für Familien mit Kindern. Wenn man eine Kärnten-Card hat, ist der Eintritt jeden Tag kostenlos.

Der Heidi-Alm Skipark im Herzen der Nockberge, ist der Geheimtipp unter den Familienskigebieten in Kärnten © KK

Pyramidenkogel

In Kärnten ist der Pyramidenkogel mit über 900 Metern Höhe der höchste Aussichts-Turm aus Holz. Im Sommer wird der Pyramidenkogel sehr oft besucht. Man sollte auch den schönen Ausblick im Winter nicht verpassen. Mit dem Panorama-Lift oder auch über der Treppe kommt man auf den Turm. Ein Panorama-Lift ist ein Aufzug, bei dem man hinaussieht. Wenn man oben ist, kann man die schönen Seen von Kärnten bestaunen. Sie können den Pyramidenkogel über verschiedene Wege wieder verlassen: Über die Treppe, mit dem Lift oder über die höchste Rutsche in Europa.

Genießen Sie aus 920 Metern Höhe einen einzigartigen Rundblick über Kärnten und seine beeindruckende Seenlandschaft © Mag. Gert Steinthaler

Burg Hochosterwitz

Bei der Burg Hochosterwitz gibt es seit dem Jahr 2017 eine Schräg-Bahn. Eine Schräg-Bahn ist eine Art Aufzug, mit der man zur Burg Hochosterwitz hinauffahren kann. Die Wehr-Anlage Osterwitz ist von steilen Klippen umgeben. Deshalb gibt es die Schräg-Bahn und keinen Aufzug. Man kann die Waffen-Kammer, die Burg-Kirche und andere Dinge anschauen.

Neben der Möglichkeit des Aufstieges durch die histroisch interessanten 14 Burgtore können Sie die Burg auch mit dem Panoramalift erreichen © ZOEBL

Gerlitzen Alpe

Mit einem Wander-Führer kann man 2 Mal in der Woche auf der Gerlitzen Alpe wandern. So kann man den Winter-Zauber der Berge erleben. Man kann sich kostenlos Schnee-Schuhe und Stöcke ausleihen. Hier lohnt sich die Kärnten Card ganz besonders. Die Berg-Fahrt und die Wanderung sind mit der Kärnten Card kostenlos.

Lang-Laufen auf der Turracher Höhe

Auf der Turracher Höhe gibt es 3 verschiedene Langlauf-Strecken. Die Langlauf-Strecken sind unterschiedlich schwer. Beim Lang-Laufen auf der Turracher Höhe kann man sich die schöne Landschaft im Winter anschauen.

Als idealer Ort für Sportliche und Erholungssuchende begeistert die Turracher Höhe auch als Langlaufparadies © Himsel

Das Winter-Angebot der Kärnten Card

Man bekommt mit der Kärnten Card den Eintritt für viele Sehens-Würdigkeiten billiger oder auch gratis. Es ist egal, ob man Erwachsener oder Kind ist: Es gibt für jeden eine Kärnten Card.

Der Bericht ist in Zusammen-Arbeit mit Kärnten Card entstanden.