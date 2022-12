Gerhard Köfer unterstützt die Bürger von Spittal mit einem Heiz-Bonus. Köfer ist der Bürger-Meister von Spittal. Den Heiz-Bonus bekommen Personen, die einen Heizkosten-Zuschuss bekommen. Den Heizkosten-Zuschuss bekommen Menschen, die wenig Geld haben. Mit dem Geld kann man die Heiz-Kosten leichter bezahlen. Die Bürger bekommen einen Heiz-Bonus von 60 Euro. Es gibt auch Hartholz-Briketts vom Bürger-Meister. Hartholz-Briketts braucht man zum Heizen. Die Hartholz-Briketts kann man im Rathaus abholen.

60 Euro Unterstützung

In den letzten Monaten wurde vieles teurer. Das spüren auch viele Familien. Über 21.000 Menschen in Kärnten bekommen einen Heizkosten-Zuschuss. Der Heizkosten-Zuschuss reicht aber nicht aus. Deshalb bekommen diese Personen in Spittal auch einen Heiz-Bonus. Der Heiz-Bonus ist 60 Euro hoch. Das sagt Köfer.

Personen können den Heiz-Bonus bis zum 23.12.2022 im Rathaus abholen. Man muss einen Ausweis mitbringen. Personen, die keine Zentral-Heizung haben, bekommen auch Hartholz-Briketts. Mit Hartholz-Briketts kann man heizen. Die Hartholz-Briketts können beim Rathaus kostenlos abgeholt werden. Man muss schnell sein. Die Hartholz-Briketts gibt es nur, solange der Vorrat reicht. Das sagt Köfer.