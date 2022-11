Der Villacher Advent hat am Freitag, den 18.11.2022, angefangen. Bei der Eröffnung wurde am Oberen Kirchen-Platz die Weihnachts-Beleuchtung eingeschaltet. Davor hat Kinderbuch-Autor Thomas Brezina aus seiner Kinder-Bibel vorgelesen. Ein Autor ist jemand, der Geschichten oder Bücher schreibt. Dann eröffnete Thomas Brezina mit verschiedenen Personen den Villacher Advent:

Mit Günther Albel. Er ist der Bürger-Meister von der Stadt Villach.

Mit Hubert Marko. Hubert Marko ist vom Stadt-Marketing der Stadt Villach. Das Stadt-Marketing ist für die Werbung für die Stadt Villach zuständig.

Mit Richard Pirker. Er ist der Stadt-Pfarrer von Villach.

Und mit Kindern aus den Kinder-Gärten und Volks-Schulen aus Villach.

Gutes Angebot für die Besucher

Für die Besucher gibt es gutes Essen aus der Region. Es gibt auch schöne Erlebnisse für Kinder und Erwachsene. Beim Villacher Advent kann man zum Beispiel mit einer Kutsche fahren und verschiedene Veranstaltungen besuchen. Die Beleuchtung wird heuer kürzer eingeschaltet. Damit wird Strom gespart.

Termine:

Am Freitag, den 18. November um 18 Uhr, wurde der Villacher Advent eröffnet. Das war in der Stadthaupt-Pfarrkirche und am Oberen Kirchen-Platz. Am Samstag, den 19. November um 9:30 Uhr hat Thomas Brezina in der Stadthaupt-Pfarrkirche aus seiner Weihnachts-Geschichte vorgelesen.

Markt-Advent

Rund um die Stadt-Haupt-Pfarrkirche mit rund 30 Ständen. Geöffnet ist der Markt vom 18. November bis zum 24. Dezember.

Sonntag bis Donnerstag von 10 bis 19 Uhr.

Freitag und Samstag von 10 bis 20 Uhr.

Essen kann man von Sonntag bis Donnerstag bis 22 Uhr und Freitag und Samstag bis 23 Uhr.

Genuss-Advent

Am Haupt-Platz gibt es 6 Advent-Hütten, wo man Essen und Trinken kann. Die Öffnungs-Zeiten sind von 18. November bis 31. Dezember:

Sonntag bis Donnerstag von 11 bis 22 Uhr.

Freitag und Sonntag von 11 bis 23 Uhr.

Kunst-Advent

Der Kunst-Advent ist am Oberen Kirchen-Platz. Die Öffnungszeiten sind von 18. November bis 24. Dezember:

Donnerstag und Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Freitag, Samstag und Feier-Tag von 10 bis 20 Uhr.

Bauern-Advent

Der Bauern-Advent ist am Sonntag, den 18. Dezember. Um 17 Uhr kommt das Christ-Kind. Um 17.30 Uhr gibt es eine Wanderung von den Drau-Terrassen zum Hans-Gasser-Platz.

Winter-Wunder-Wald

Der Winter-Wunder-Wald ist im Park vom früheren Park-Hotel. Die Eröffnung war am 18. November Die Öffnungs-Zeiten sind:

Montag bis Freitag von 16 bis 22:30 Uhr.

Samstag und Sonntag von 16 bis 23:30 Uhr.

Eis-Laufen unter dem Lichter-Baldachin

Ein Lichter-Baldachin ist ein Lichter-Himmel. Jeden Tag von 9 bis 19 Uhr am Rathaus-Platz. Das Eis-Laufen ist gratis.

Kutschen-Fahrten im Advent

Ab 19. November kann immer am Samstag und Sonntag ab 14 Uhr mit einer Kutsche am Haupt-Platz fahren.

Krampus-Lauf in der Innen-Stadt

Der Krampus-Lauf findet am Freitag, 2. Dezember um 18 Uhr statt.

Es gibt ungefähr 50 Veranstaltungen im Advent

Es gibt viele verschiedene Veranstaltungen in der Advent-Zeit. So ist für jeden etwas dabei. Es gibt zum Beispiel Advent-Konzerte. Es gibt auch verschiedene Veranstaltungen bei den Hütten am Haupt-Platz. Das sagt Hubert Marko vom Stadt-Marketing.

Alle Veranstaltungen findet man im Internet auf der Seite: www.villacheradvent.at