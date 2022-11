Die Christkindl-Märkte in Kärnten finden endlich wieder statt. Dieses Mal sind sie etwas anders. Die Leute freuen sich, dass der Christkindl-Markt in Klagenfurt zum ersten Mal seit dem Jahr 2019 wieder normal stattfinden kann. Die Beleuchtung bei den Christkindl-Märkten wird aber früher ausgeschalten. Der Eislauf-Platz vor dem Rat-Haus in Villach ist um ein paar Wochen kürzer. Das wurde schon gesagt. Damit möchte man Strom sparen.

Bei der Beleuchtung wird gespart

In den letzten Jahren startete die Weihnachts-Beleuchtung mit dem „Glühwein-Opening“ in Klagenfurt. Heuer ist das anders. Die Lichter-Ketten am Alten Platz in Klagenfurt werden am Samstag, den 26. November, eingeschalten. Das ist der 1. Advent-Samstag. Die Beleuchtung wird jeden Tag von 16 bis 22 Uhr eingeschalten. In den letzten Jahren war das anders, denn die Beleuchtung wurde schon um 10 Uhr eingeschalten. Auf dem Neuen Platz in Klagenfurt wird die Beleuchtung vom Christkindl-Markt auch kürzer sein. Am 19. November findet die Eröffnung des Christkindl-Marktes in Klagenfurt statt. Die Beleuchtung wird ab der Eröffnung des Christkindl-Marktes jeden Tag von 16 bis 23 Uhr eingeschalten. Am 1.1.2023 wird die Weihnachts-Beleuchtung in Klagenfurt ausgeschalten.

In Villach wird die Eislauf-Saison kürzer sein

In Villach wird der Advent-Markt in der Innen-Stadt am Freitag, den 18. November, eröffnet. Die Beleuchtung am Villacher Advent-Markt wird um 23 Uhr ausgeschalten. Die Beleuchtung in der Früh fällt aus. Auch die Beleuchtung beim „Winter-Wunderwald“ im Garten vom Park-Hotel wird kürzer sein. Der Eislauf-Platz in Villach vor dem Rat-Haus wird heuer früher beendet. Am 22. Februar 2023 soll der Eislauf-Platz in Villach vor dem Rat-Haus abgebaut werden.