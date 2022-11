Am Mittwoch, den 9.11.2022, war in Kärnten ein Erdbeben zu spüren. Die Experten für Meteorologie und Geo-Dynamik haben festgestellt, dass es jedes Jahr viele Erdbeben gibt. Die meisten Erdbeben machen sich durch ein Wackeln bemerkbar. Alle 2 bis 3 Jahre entstehen durch Erdbeben auch in Österreich leichte Schäden an Gebäuden. Alle 75 Jahre gibt es ein kräftiges Erdbeben. Das kann viele Häuser zerstören. Ein Experte ist ein Mensch, der sich gut auskennt. Die Zentral-Anstalt für Meteorologie und Geo-Dynamik beschäftigt sich mit dem Wetter und mit dem Klima in Österreich.

Vor über 40 Jahren gab es viele Schäden

Am 6. Mai 1976 gab es in Friaul in Italien ein schweres Erdbeben. Das Erdbeben hat in Villach und Arnoldstein viele Häuser zerstört. Es sind viele Lampen heruntergefallen. Es sind auch die Regale in den Geschäften umgefallen. Es gab auch Risse in den Mauern. Anton Podbevsek sagt, wenn man weiß, wie man sich bei einem Erdbeben verhält, kann man sich leichter schützen. Podbevsek ist vom Zivilschutz-Verband in Kärnten. Der Zivilschutz-Verband informiert die Bevölkerung darüber, was sie in verschiedenen Not-Situationen tun soll. Der Zivilschutz-Verband gibt Tipps, wie man sich verhalten soll: