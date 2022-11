Angst vorm Strom-Ausfall

Im Moment gibt es wenig Strom. Deshalb haben die Menschen noch mehr Angst vor einem Blackout. Es gibt Vorsorge-Pakete für einen Blackout. In diesen Paketen sind verschiedene Dinge drin, die man mit einer Hand-Kurbel aufladen kann. Zum Beispiel ein Radio, eine Taschen-Lampe und eine Power-Bank. Eine Power-Bank ist ein Gerät, mit dem man das Handy aufladen kann.

Im Internet kann man die Pakete kaufen, aber leider gibt es viele Betrüger. Guido Zeilinger warnt vor falschen Anbietern. Guido Zeilinger ist von der Arbeiter-Kammer in Leoben. Er ist auch Experte für den Konsumenten-Schutz. Ein Experte ist ein Mensch, der sich gut auskennt. Der Konsumenten-Schutz schützt Käufer vor unsicheren Einkäufen.

Die Ware ist billig

Oft bekommen die Kunden nichts geliefert oder die Ware kommt zu spät. Das meiste sind billige Waren, sagt Guido Zeilinger. Die Kunden beschweren sich immer öfter über die falschen Anbieter. Sie werden immer öfter um ihr Geld betrogen. Zeilinger bekommt sehr viele E-Mails aus ganz Österreich und Deutschland. Eine E-Mail ist ein Brief übers Internet. Die Leute beschweren sich über den Internet-Betrug. Oft wird nach der Überweisung vom Kauf-Preis kein Paket geschickt.

Teure und schlechte Ware

Zeilinger sagt, die Kunden bekommen die Ware entweder zu spät oder gar nicht. Wenn dann doch ein Paket geliefert wird, dann ist es eine billige Ware. Und der Preis ist dann viel zu hoch. Die betrogenen Kunden machen oft gar nichts. Das Zurück-Schicken der Ware ist oft schwierig und dauert länger. Die Versand-Kosten sind oft gleich hoch wie der Kauf-Preis. Deshalb tun viele Menschen nichts. Viele zeigen diesen Vorfall auch nicht bei der Polizei an. Viele Internet-Betrüger rechnen damit, dass sie nicht angezeigt werden. Das sagt Zeilinger.

Man soll nicht vor der Lieferung bezahlen

Wenn man etwas im Internet kauft, dann soll man nicht vorher bezahlen. Das sagt Zeilinger. Wenn man auf Rechnung kauft, ist man sicherer. Wenn man vorher bezahlt, soll man genau schauen, wie man die Ware zurückschicken kann.

Genau schauen, wo man etwas gekauft hat

Damit man nicht sein Geld verliert, sollte man vorher genau schauen, mit wem man es zu tun hat. Man sollte auch nachschauen, ob es schon Erfahrungen von anderen Kunden gibt. Durch die Erfahrungen von den anderen Kunden kann man sehen, ob man bei einem Anbieter kaufen soll. Das sagt Zeilinger.

Man kann sich beim Zivilschutz-Verband informieren

Wenn man eine richtige Information zu den Vorsorge-Paketen haben möchte, kann man beim Zivilschutz-Verband nachfragen. Man kann dort anrufen oder eine E-Mail schreiben. Der Zivilschutz-Verband in Österreich informiert die Bevölkerung darüber, was sie in verschiedenen Not-Situationen tun sollen. Der Zivilschutz-Verband bietet oft selber gute Pakete an. Und man kann sich beim Zivilschutz-Verband gut informieren.