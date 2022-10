Nach einer langen Corona-Pause gibt es wieder die Wintersport-Börse. Die Arbeiter-Kammer macht die Wintersport-Börse. Die Arbeiter-Kammer ist für die Rechte der Arbeit-Nehmer zuständig. Vom 5. bis 6. November 2022 findet in Villach bei der Haupt-Feuerwache die Wintersport-Börse statt. Dort kann man gebrauchte Wintersport-Artikel kaufen oder verkaufen.

Diese sind:

Snowboards

Ski

Snowboard-Schuhe

Ski-Schuhe

Overalls

Winter-Skibekleidung

Eislauf-Schuhe

Die Anreise

Wegen den Bau-Arbeiten in der Nähe der Haupt-Feuerwache gibt es zurzeit nur wenig Park-Plätze. In der Kasernengasse kann man während der Wintersport-Börse nur in eine Richtung fahren. Dort gibt es eine „Load and Drive“-Zone. Unter „Load and Drive“-Zone versteht man eine Park-Zone, bei der man Artikel aus dem Auto ausladen oder einladen kann.