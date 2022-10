Gemähte Felder, kürzere Tage und es wird wieder früher dunkel. Dadurch steigen die Wild-Unfälle im Herbst und im Winter wieder an. Im letzten Jahr meldete die Kärntner Jägerschaft mehr als 3.000 Wild-Unfälle. Die Kärntner Jägerschaft ist ein Zusammenschluss von den Jägern in Kärnten.

Die meisten Unfälle gab es mit Reh-Wild. In Kärnten gibt es sehr viel Reh-Wild. Das sagt Johanna Egger. Johanna Egger ist von der Jägerschaft in Kärnten. Rot- oder Schwarz-Wild gibt es nur in bestimmten Orten in Kärnten. Rot-Wild sind Hirsche. Schwarz-Wild sind Wild-Schweine.

Suche nach Futter

Weil die Felder im Herbst abgeerntet sind, sucht das Wild wo anders nach Nahrung und Schutz. Dadurch überquert das Wild die Straßen. Das kann sehr gefährlich sein. Die Tiere sind meistens in der Dämmerung unterwegs. Der Berufs-Verkehr fällt im Herbst und im Winter auch in die Dämmerung. Deshalb kommt es immer wieder zu Wild-Unfällen.

Damit es weniger Wild-Unfälle gibt, werden Wildwarn-Geräte eingesetzt. Diese Wildwarn-Geräte werden an den Leit-Pflöcken neben der Straße befestigt. Die Wildwarn-Geräte lenken das Licht der Autos auf die Felder. Die Wildwarn-Geräte machen auch einen Ton. So überquert das Wild nicht so oft die Straße. Trotzdem kann man Wild-Unfälle nicht ganz vermeiden.

Langsam fahren und Abstand halten

Wie verhindert man, dass Auto-Fahrer einen Unfall machen? Man soll die Wild-Warntafeln beachten und vorsichtig fahren. Man soll bei schlechtem Wetter langsamer fahren und mehr Abstand zum vorderen Auto halten.

Unfall-Stelle absichern

Wenn es zu einem Unfall mit einem Wild kommt, ist die wichtigste Regel für Auto-Fahrer: Nicht ausweichen, sondern das Lenk-Rad gerade halten und bremsen. Meistens laufen noch mehrere Tiere über die Straße. Nach einem Wild-Unfall muss man die Unfall-Stelle absichern.

Wenn es verletzte Personen gibt, muss man sich zuerst um diese kümmern. Wenn das Wild-Tier verletzt wurde, muss man die Kärntner-Jägerschaft, den Jäger oder die Polizei anrufen. Und die Schäden, die entstanden sind, müssen aufgeschrieben oder fotografiert werden.