Die Kriminal-Polizei Villach hat den Betrüger gefunden, der beschuldigt wird Bestell- oder Waren-Betrug begangen zu haben. Der Mann täuschte den Opfern vor, dass er nach einer Zahlung verschiedene Elektro-Artikel liefern will. Das machte er aber nicht. Er hat das Geld behalten, aber nichts geliefert.

Er gab sich als Frau aus

Außerdem gab der Mann sich im Internet als Frau aus. Er war auf einer Dating-Plattform unterwegs. Auf einer Dating-Plattform kann man im Internet seinen Partner finden. Er hat 3 Opfer um Geld gebeten. Der Mann sagte auch, dass er in Not sei. Die Opfer vertrauten ihm. Die Opfer zahlten ihm mehr als 78.000 Euro. Die Polizei durchsuchte seine Wohnung und fand mehrere Computer, Handys und andere Geräte. So fand die Polizei heraus, dass er noch viele weitere Betrügereien begangen hat.

Der Mann wird angezeigt

Der junge Mann wurde von der Polizei festgenommen. Er sitzt jetzt im Gefängnis und wird angezeigt.