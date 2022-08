In den Ski-Gebieten der Schweiz wird darüber gesprochen, ob es auf den Toiletten nur noch kaltes Wasser geben soll. Es soll auch weniger geheizt werden. Darüber wird in Kärnten aber noch nicht gesprochen. Aber es wird darüber nachgedacht, wie man Energie sparen kann.

Ideen aus der Schweiz

Zum Beispiel soll es weniger Gondeln geben und es soll kein Ski-Fahren in der Nacht geben. Es sollen auch weniger Pisten mit Kunst-Schnee beschneit werden. Eine Erhöhung der Ticket-Preise wird auch diskutiert.

8 Prozent mehr

Die Tickets werden um circa 8 Prozent teurer. Tickets für Kinder werden um circa 3 Prozent teurer. Für die Seil-Bahnen steigen alle Kosten stark. Trotzdem sollen die Kunden nicht viel mehr bezahlen. Das sagt Wolfgang Löscher. Löscher ist der Geschäftsführer der Kärntner Skipass Vertriebs- und Marketing GmbH.

Noch keine genauen Preise

In den kleinen Ski-Gebieten von Kärnten werden die Tages-Karten zwischen 37 Euro und 43 Euro kosten. In dieser Woche sprechen die Seilbahn-Betreiber auch über den Preis für den Kärntner Top Ski Pass. Das ist eine Karte für mehrere Tage, die man in verschiedenen Ski-Gebieten einlösen kann. Mehr wie 56 Euro wird ein Tages-Ticket aber nicht kosten. Das sagt Löscher. Genaue Preise hat er aber noch nicht genannt.

In Kärnten trotzdem noch leistbar

In Kärnten ist das Ski-Fahren billiger als in den anderen Bundes-Ländern von Österreich. Im Ausland wird bereits über sehr hohe Preise für das Ski-Fahren gesprochen. Diese hohen Preise soll es aber in Kärnten nicht geben. Die Saison-Karten für Menschen aus Kärnten sind auch weiterhin ein gutes Angebot. Das sagt Manuel Kapeller-Hopfgartner. Kapeller-Hopfgartner ist der Fachgruppen-Obmann der Kärntner Seil-Bahnen in der Wirtschafts-Kammer. Ein Fachgruppen-Obmann ist der Chef einer bestimmten Fach-Gruppe. Eine Fach-Gruppe sind mehrere Menschen, die sich mit einem bestimmten Thema befassen. Die Wirtschafts-Kammer kümmert sich um die Anliegen von Firmen oder von Menschen, die ein Geschäft haben. Viele Arbeits-Plätze und viel Energie-Verbrauch Die Kärntner Berg-Bahnen geben vielen Menschen Arbeit und sind ein großer Teil der Freizeit-Beschäftigung im Winter. Sie verbrauchen aber auch viel Energie.

Internationale Werbung

Die Winter-Saison in Kärnten soll gut beworben werden. Für den Start der Winter-Saison wurde sehr viel Geld bereitgestellt. Das sagt Christian Kresse. Kresse ist der Chef der Kärnten Werbung. Neue Markt-Gebiete für den Ski-Tourismus. Die Ski-Gebiete von Kärnten können gute Werbung für die Familien-Angebote machen. Auch die Flug-Reisen werden teurer. Deshalb entschließen sich viele, zum Urlaub nach Kärnten zu kommen. Das bietet Möglichkeiten für den Winter-Sport in Kärnten. Das sagt Kresse. Im Mittel-Punkt der Werbung steht nicht nur Österreich, sondern auch viele Länder in Europa.