Bald findet die Wahl für den Bundes-Präsidenten von Österreich statt. Der jetzige Bundes-Präsident ist Alexander van der Bellen. Alle 6 Jahre wird wiedergewählt. Das ist heuer am 9. Oktober. Dafür lassen sich Kandidaten für die Wahl aufstellen. Wenn man einen Lieblings-Kandidaten hat, kann man ihn mit seiner Unterschrift unterstützen. Dafür kann man eine Unterstützungs-Erklärung ausfüllen. Diese gibt es bei der Gemeinde. Die Unterstützungs-Erklärung ist ein Formular. Dort kann man den Namen des Präsidentschafts-Kandidaten, den man unterstützen will, eintragen. Dann muss man das Formular unterschreiben. Ein Präsidentschafts-Kandidat braucht 6.000 Unterschriften, damit er bei der Wahl zum Bundes-Präsidenten mitmachen kann.

Ausweis mitbringen

Wenn man eine Unterstützungs-Erklärung unterschreiben will, muss man einen Ausweis mitnehmen. Das ist zum Beispiel ein Reise-Pass, ein Führer-Schein oder ein Personal-Ausweis. Man kann die Unterstützungs-Erklärung am Gemeinde-Amt oder am Magistrat des Haupt-Wohnsitzes unterschreiben. Unter Haupt-Wohnsitz versteht man den Ort, wo man wohnt.

Probleme in manchen Kärntner Gemeinden

Zu Beginn hat es in manchen Kärntner Gemeinden Probleme gegeben. Das sagt Erwin Angerer. Angerer ist der Chef von der Kärntner FPÖ. In Wolfsberg hat es zum Beispiel Probleme mit der IT gegeben. IT ist eine Abkürzung. Sie steht für Informations-Technologie und befasst sich mit Computer-Technik.

Menschen wurden weggeschickt

In Klagenfurt sollen Menschen weggeschickt worden sein, weil sie kein Formular mitgebracht haben. Andere Menschen haben ein falsches Formular bekommen. Manche Menschen wurden falsch informiert. Diese Fehler wurden aber behoben. Das sagte Valentin Unterkircher. Unterkircher ist der Leiter der Stadt-Kommunikation von Klagenfurt. Eine Stadt-Kommunikation informiert die Bürger über die Geschehnisse in der Stadt.

Unterschrift am Gemeinde-Amt

Wie kann man eine Unterstützungs-Erklärung abgeben? Man geht zum Gemeinde-Amt seines Haupt-Wohnsitzes. Dort gibt es Blanko-Formulare oder die Blanko-Formulare können dort ausgedruckt werden. Das sagt Gerhard Jesernig. Jesernig ist der Leiter der Wahl-Abteilung des Landes Kärnten. Unter Blanko-Formular versteht man ein leeres Formular, das noch nicht ausgefüllt ist.

Nur 1 Stimme möglich

Die Präsidentschafts-Kandidaten können selber Formulare zum Unterschreiben ausgeben. Diese Formulare müssen aber alle den Vorgaben entsprechen. Einige Bürger haben auch schon Formulare mit, wenn sie zum Gemeinde-Amt kommen. Unterschreiben muss man das Formular aber am Gemeinde-Amt. Die Unterstützungs-Erklärung kann man nur 1-mal unterschreiben. Die Unterstützungs-Erklärung ist erst dann gültig, wenn das Gemeinde-Amt bestätigt, dass der Wähler wahlberechtigt ist.