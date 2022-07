Italien und Österreich haben für die Löschung der Wald-Brände in Italien zusammengearbeitet. Am Weißensee in Kärnten konnten die italienischen Flugzeuge das Wasser für den Wald-Brand holen. Man nennt diese speziellen Flugzeuge auch Amphibien-Flugzeuge. Ein Amphibien-Flugzeug ist ein Lösch-Flugzeug, das Wasser auftanken kann. Es kann am Land und auch am Wasser landen. Mit dem Tank voller Wasser fliegt dann das Flugzeug über den Wald-Brand und lässt dann das Wasser auslaufen. So kann man von der Luft aus einen Brand löschen. Das Wasser-Tanken mit dem Flugzeug am Weißensee hat sehr gut funktioniert. Auch die Zusammenarbeit hat sehr gut funktioniert. Am 23. Juli waren kurz vor 9 Uhr 60 Einsatz-Kräfte von der Feuerwehr, Wasser-Rettung und von der Polizei bereit für den Einsatz. Ihre Aufgabe war eine bestimmte Fläche am Weißensee von Booten und Schwimmern freizuhalten. Das war nötig, damit das Lösch-Flugzeug das Wasser holen konnte.

Die Lösch-Flugzeuge nehmen das Wasser auf

Durch ein Gewitter musste die Aktion kurz unterbrochen werden. Dann kurz vor 12 Uhr war es dann soweit: Die 2 italienischen Lösch-Flugzeuge kamen über die Alpen. Sie verringerten ihre Flug-Höhe, dann haben sie in 12 Sekunden ihren 6500 Liter-Tank mit Wasser aus dem Weißensee befüllt. Das ist eine große Menge an Wasser. Mit dem Wasser flogen die Lösch-Flugzeuge zurück nach Friaul und dort haben sie im Flug das Wasser auf den Wald-Brand ausgelassen. Sie sind 3-mal zum Weißensee hin- und zurückgeflogen. Es gab keine Probleme. Im Jahr 2019 haben die Einsatz-Kräfte das Wasser-Tanken im See bereits geübt, sogar mit diesen Lösch-Flugzeugen. Das war damals ganz neu.

Der Einsatz-Plan, den sie 2019 gemacht haben, der wurde heuer am Weißensee verwendet. Es hat sehr gut funktioniert. Das sagt der Einsatz-Leiter Markus Hudobnik. Hudobnik kümmert sich um den Katastrophen-Schutz in Kärnten. Karoline Turnschek ist Bürger-Meisterin von der Gemeinde Weißensee und sie findet die Zusammenarbeit von Österreich und Italien sehr gut. Karoline Turnschek sagt: "Schließlich sind wir Mitglieder des EVT (Europäischer Verein für territoriale Zusammenarbeit), in dem wir untereinander die gegenseitige Hilfe in Katastrophen-Fällen vereinbart haben. Nun ist dieser Fall eingetreten." Das bedeutet, dass es einen Vertrag gibt, dass sich unterschiedliche Länder in einem Katastrophen-Fall gegenseitig unterstützen. So wie jetzt beim Wald-Brand in Italien. Eine Katastrophe ist ein schweres Unglück wie zum Beispiel ein Unwetter oder ein Wald-Brand.