Es gibt wieder eine neue Art von Corona. Diese ist sehr ansteckend. In den Kärntner Kranken-Häuser gibt es aber noch nicht viele Erkrankte. Nach letztem Stand gab es 39 Corona-Krankte in den Kärntner Kranken-Häusern. Einer davon ist auf der Intensiv-Station. Man hat gedacht, dass 100 Menschen in den Kranken-Häusern landen werden. Und das 3 Personen auf der Intensiv-Station sein werden. Auf einer Intensiv-Station werden sehr kranke Menschen versorgt.

Trotzdem 4. Impfung

Trotzdem möchten sich die Menschen zum 4. Mal impfen lassen. Die Zahl der Impfungen steigt stark an. Es wurden schon mehr als 15.000 Personen zum 4. Mal geimpft. Und es werden immer mehr. Das sagt Gerd Kurath. Kurath ist der Corona-Sprecher vom Land Kärnten. Er informiert die Bürger über das Thema Corona. Die Hälfte der Kärntner haben bereits 3 Impfungen erhalten.

Empfohlen für ältere Menschen und Risiko-Patienten

Das Land Kärnten informiert die Bevölkerung zu der 4. Impfung. Das nationale Berater-Gremium sagt, alle Risiko-Patienten und über 65 jährige sollen sich impfen lassen. Ein Gremium ist eine Gruppe von Personen, die sich über ein bestimmtes Thema beraten. Ein Risiko-Patient ist ein Person, die sehr oft schon andere Erkrankungen hat. Deshalb ist diese Person besonders von einer Corona-Erkrankung gefährdet. Aber auch alle anderen Personen können sich gerne impfen lassen. Das meint Kurath. Man kann sich auch bei den Ärzten impfen lassen. Es gibt aber trotzdem noch nicht mehr Impf-Straßen.