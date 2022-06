Albert Sima ruft alle Kärntner zur Blut-Spende auf. Sima ist der Leiter der Blutspende-Zentrale in Kärnten. In Österreich gibt es gerade wenige Menschen, die Blut spenden. Sima glaubt, dass es für die Versorgung von Patienten zu wenig Blut-Konserven gibt. Die Blut-Konserven werden in einer Sammel-Stelle für ganz Österreich gelagert. In dieser Sammel-Stelle gibt es jetzt aber jetzt nur wenig Blut-Konserven. Eine Blut-Konserve ist ein Beutel, der mit Blut gefüllt ist. Wenn jemand viel Blut verloren hat, bekommt er 1 oder mehrere Blut-Konserven.

Wenige Blut-Spender

Weil viele Menschen auf Urlaub sind und es im Sommer heiß ist, wollen nur wenige Menschen Blut spenden, doch gerade weil es mehr Verkehr gibt, passiert auch mehr. Deshalb braucht man mehr Blut-Konserven. Das sagt Melanie Reiter. Reiter ist die Presse-Sprecherin vom Roten Kreuz Kärnten. Eine Presse-Sprecherin informiert die Öffentlichkeit über wichtige Themen des Unternehmens.

Wer kann Blut spenden?

Blut-Spenden können Menschen ab 18. Man darf alle 2 Monate Blut spenden. Wenn man schon älter als 70 Jahre alt ist, darf man nicht mehr Blut spenden. Menschen, die zum 1. Mal Blut spenden, dürfen nicht älter als 60 Jahre alt sein.

1 Blut-Spende dauert 7 Minuten

Zum Blut-Spenden muss man einen Ausweis mitbringen. Vor der Blut-Spende muss man einen Frage-Bogen ausfüllen. Mit diesen Fragen und Antworten wird geschaut, ob man zum Blut-Spenden geeignet ist. Für den Blut-Spender und den Blut-Empfänger soll alles so sicher wie möglich sein. Aus der Arm-Vene wir ungefähr 1 halber Liter Blut entnommen. Das dauert 7 Minuten. Eine Vene ist ein großes Blut-Gefäß im Körper.

Die Blut-Gruppen und die Haltbarkeit von Blut

Eine Blut-Konserve muss nach 42 Tagen verbraucht werden.

