Das Strand-Bad Klagenfurt wird immer moderner. Seit längerer Zeit können Tages-Karten oder Saisons-Karten schon im Internet gekauft werden. Wenn man die Karten im Internet kauft, bekommt man sie etwas günstiger.

Stammkunden-Rabatt

Auch Stamm-Kunden, die ihren Vertrag über das Internet verlängert haben, haben den günstigeren Preis bekommen. Zum Beispiel für die Miete eines Bade-Häuschens, einer Kabine oder eines Kästchens. Ein Stamm-Kunde ist jemand, der bei einem gewissen Geschäft regelmäßig einkauft. Für Menschen, die die Karten vor Ort kauften, wurde es im Vergleich teurer. Das sagt Gerald Knes. Knes ist Betriebs-Leiter im Freizeit-Bereich der Klagenfurter Stadtwerke. Die Klagenfurter Stadtwerke (STW) bieten verschiedene Dienst-Leistungen in Klagenfurt an. Zum Beispiel Strom, den Bus-Verkehr in der Stadt oder verschiedene Bäder.

Es wird teurer, weil die Preise wegen der Index-Anpassung gestiegen sind. Eine Index-Anpassung ist, wenn die Preise an den aktuellen Wert des Geldes angepasst werden müssen. Dann werden bestimmte Dinge teurer. Das nennt man auch Inflation.

Automat für Eintritts-Karten

Im Strandbad steht jetzt auch ein Automat für Eintritts-Karten. Bei diesem Automaten können sich Bade-Gäste eine Eintritts-Karte für das Strandbad kaufen. Damit sollen Warte-Schlangen vermieden werden. Die Eintritts-Karte ist billiger, wenn sie am Automaten gekauft wird. Dieses Angebot ist für die Tages-Gäste gedacht, sagt Knes. Die Bedienung des Automaten ist einfach. Man braucht nur eine Bankomat-Karte. Im Jahr 2023 soll noch ein 2. Automat aufgestellt werden. Es wird auch eine 3. Kassa geben. Für Menschen, die lieber den persönlichen Kontakt haben wollen. Das sagt Knes.

Hier geht's zum Original-Bericht: