In Österreich werden die Richtwerte für Mieten alle 2 Jahre an die Inflation angepasst. Ein Richtwert ist ein Wert an den man sich halten muss, wenn man einen Preis für etwas festlegt. Zum Beispiel für eine Miete. Es gibt dann einen Maximal-Betrag bei der Miete, der nicht überschritten werden darf. Unter Inflation versteht man, wenn das Geld weniger wert wird. Deshalb werden dann viele Dinge teurer.

Aus diesem Grund müssen auch die Richtwerte bei den Mieten regelmäßig angepasst werden. Ab 1. Mai 2022 werden somit die Gemeinde-Wohnungen in Klagenfurt teurer. Für eine Wohnung mit 60 Quadrat-Metern muss man dann 18 Euro mehr Miete im Monat zahlen. Quadrat-Meter ist ein Flächen-Maß.

Es gibt keine andere Lösung

Alois Dolinar vom Team Kärnten wollte die Bestands-Mieten nicht erhöhen. Das war aber nicht möglich. Unter Bestands-Miete versteht man die Miete ohne Heiz-Kosten und Betriebs-Kosten. Dolinar ist der Stell-Vertreter des Bürgermeisters von Klagenfurt und auch Wohnbau-Referent. Ein Referent ist für einen bestimmten Fach-Bereich zuständig.

100 Euro in City Zehnern

Dolinar sagt, dass die Mieten an die Preise des Wohnungs-Markt angepasst werden müssen. Weil sonst die Stadt Klagenfurt viel Geld an das Finanz-Amt zurückzahlen muss. Das Finanz-Amt verwaltet das Geld eines Landes. Deshalb hat man sich für einen Ausgleich für die erhöhten Miet-Kosten entschlossen: Alle Klagenfurter sollen ab 1. Mai 100 Euro als City-Zehner erhalten. Voraussetzung dafür ist, dass man Miet-Beihilfe bekommt. Der City-Zehner ist ein Gutschein. Mit diesem Gutschein kann man in bestimmten Geschäften in Klagenfurt einkaufen. Eine Miet-Beihilfe ist eine finanzielle Unterstützung. Diese Unterstützung bekommen Menschen, die wenig Geld verdienen. Das ist Teil eines Sozial-Pakets. Dieses Sozial-Paket soll noch in dieser Woche im Sozial-Ausschuss beschlossen werden. Der Sozial-Ausschuss befasst sich zum Beispiel damit, wie man Menschen mit geringen Einkommen unterstützen kann.

Aus der Sicht der Juristen kann eine Erhöhung der Miet-Preise ab Mai 2022 umgesetzt werden. Der Gemeinde-Rat oder der Stadt-Senat kann aber beschließen, dass keine Erhöhung gemacht wird. Ein Jurist ist ein Anwalt oder jemand, der sich beruflich mit Gesetzen befasst. Der Gemeinde-Rat befasst sich mit verschiedenen Angelegenheiten einer Gemeinde. Unter Senat versteht man eine Gruppe von Beratern in einem Staat.

Keine Erhöhung der Mieten wegen Corona

Wegen Corona durften die Mieten im Jahr 2021 nicht erhöht werden. Das sagt Bernhard Fink. Fink ist ein Rechts-Anwalt und ein Mitglied der Rechtsanwalts-Kammer in Kärnten. Die Rechtsanwalts-Kammer ist für die Interessen der Rechts-Anwälte zuständig. Ein Rechts-Anwalt vertritt einen Menschen vor Gericht.

Kritik von der FPÖ

Kritik gibt es von der FPÖ. Es wurde versprochen, die Mieten nicht zu erhöhen. Und die Mieter vor der Preis-Erhöhung zu schützen. Das sagt Gernot Darmann. Darmann fordert Christian Scheider vom Team Kärnten auf, den Mietern keine City-Zehner zu schenken. Sondern den Betrag bei der Miete zurückzuzahlen. Scheider ist der Bürger-Meister von Klagenfurt.

