In Thalsdorf in der Gemeinde St. Georgen am Längsee bauen die ÖBB die erste Agri-Photovoltaik-Anlage in Österreich.

Die ÖBB sind die österreichischen Bundes-Bahnen.

Eine Photovoltaik-Anlage macht Strom aus der Sonne.

Diese Anlage soll Strom für die ÖBB machen.

Die Anlage soll aber auch Schatten für Tiere bieten.

Auf der Wiese wird die Photovoltaik-Anlage aufgebaut.

Gleichzeitig werden dort 6.000 Hühner und 60 Schafe leben.

Auf dem Rasen werden Bäume und Blumen gesetzt.

Die Anlage soll bis zum Ende des Jahres fertig sein.

Dann sollen auch die Tiere auf die Wiese kommen.

Strom für die Züge

Im letzten Jahr gab es eine Informations-Veranstaltung für die Bürger.

Dort wurde ihnen die Nutzung der Anlage erklärt.

Die Arbeiten für die Photovoltaik-Anlage haben jetzt begonnen.

Die Photovoltaik-Anlage wird 6 Hektar groß sein.

Die Anlage wird Strom für die Züge machen.

Die Anlage soll so viel Strom machen, dass ein Railjet 3.800 Mal von Wien nach Salzburg fahren kann.

Der Railjet ist ein schneller Zug von den ÖBB.

Die Photovoltaik-Anlage ist gleich neben den Bahn-Gleisen.

Deshalb kann der Strom von der Anlage gleich in die Strom-Leitung vom Zug geleitet werden.

Das sagt die ÖBB.

Klima-Ziele erreichen

Die Anlage soll den ÖBB helfen, ihre Klima-Ziele zu erreichen.

Bis 2030 wollen die ÖBB fast den ganzen Strom für die Züge selber machen.

Das sagt Johann Pluy.

Johann Pluy ist der Vorstand der ÖBB-Infrastruktur AG.

Johann Pluy sagt, dass sie gerne ein Vorbild sein möchten.

Die ÖBB hat im Jahr 2022 die 1. Windkraft-Anlage auf der ganzen Welt für Bahn-Strom gebaut.

Eine Windkraft-Anlage macht Strom aus Wind.

Mit der neuen Photovoltaik-Anlage in Thalsdorf wird noch mehr Strom für die Züge gemacht.

Gleichzeitig wird die Wiese für die Land-Wirtschaft genutzt.

Strom-Netz entlasten

Die Anlage wird so gebaut, dass das Regen-Wasser gut abrinnt.

Wenn die Anlage kaputt ist, kann sie so abgebaut werden, dass man nichts mehr sieht.

Die ÖBB möchte so viel eigenen Strom wie möglich machen.

Dafür bauen die ÖBB eigene Wasserkraft-Anlagen, Windkraft-Anlagen und Photovoltaik-Anlagen.

Eine Wasserkraft-Anlage macht Strom aus Wasser.

Die ÖBB wollen damit das öffentliche Strom-Netz entlasten.

Mit dem öffentlichen Strom-Netz sind die Strom-Leitungen gemeint, aus der alle Menschen ihren Strom bekommen.